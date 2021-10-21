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Пражский суд отменил обязанность заполнять анкету прибытия

Пражский суд отменил обязанность заполнять анкету прибытия

420on.cz 1
​С 27 октября Городской суд в Праге отменил обязанность заполнять анкету прибытия при въезде на территорию Чешской Республики. Сейчас ее должны заполнять все, кто проводит за границей более 12 часов. Суд решил, что если Минздрав настаивает на этой мере, оно должно ее скорректировать.
Пражский суд отменил обязанность заполнять анкету прибытия

Суд подверг критике постановление, согласно которому анкету можно заполнять только в электронном виде, но не все могут получить доступ к онлайн-технологиям. Минздрав заявил, что это самый простой способ обработки данных. Однако в Чешской Республике Интернет не является обязательным, напомнил суд.

Суд критикует ситуации, когда возникают проблемы с отправкой анкеты или подтверждением ее получения. В этом случае государство оставляет решение на усмотрение граждан. 

Анкету также должны заполнять люди, которые считаются неинфекционными или которые путешествуют из стран с низким риском заражения. Не объясняя эти требования должным образом, министерство ограничивает основное право человека на неограниченный въезд в его страну, отметил суд.

Минздрав считает, что все данные в анкете прибытия должны быть заполнены, чтобы было легче отследить, если у туриста covid. Однако, по мнению суда, Минздрав не смог заявить, как он использует данные на практике.

Судья также указал, что в Чехии используется так называемый дорожный светофор, который указывает на степень риска заражения в отдельных странах. Однако анкета прибытия также требуется из «зеленых» стран, где риск заражения низкий.

Источник: novinky.cz

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Темы
суды Прага коронавирус туристы Министерство здравоохранения
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