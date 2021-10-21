Пражский суд отменил обязанность заполнять анкету прибытия

Суд подверг критике постановление, согласно которому анкету можно заполнять только в электронном виде, но не все могут получить доступ к онлайн-технологиям. Минздрав заявил, что это самый простой способ обработки данных. Однако в Чешской Республике Интернет не является обязательным, напомнил суд.
Суд критикует ситуации, когда возникают проблемы с отправкой анкеты или подтверждением ее получения. В этом случае государство оставляет решение на усмотрение граждан.
Анкету также должны заполнять люди, которые считаются неинфекционными или которые путешествуют из стран с низким риском заражения. Не объясняя эти требования должным образом, министерство ограничивает основное право человека на неограниченный въезд в его страну, отметил суд.
Минздрав считает, что все данные в анкете прибытия должны быть заполнены, чтобы было легче отследить, если у туриста covid. Однако, по мнению суда, Минздрав не смог заявить, как он использует данные на практике.
Судья также указал, что в Чехии используется так называемый дорожный светофор, который указывает на степень риска заражения в отдельных странах. Однако анкета прибытия также требуется из «зеленых» стран, где риск заражения низкий.
Источник: novinky.cz