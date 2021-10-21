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В Европе бушует ураган, в Чехии скорость ветра достигнет 120 км/час

В Европе бушует ураган, в Чехии скорость ветра достигнет 120 км/час

420on.cz 121
Предупреждения метеорологов сбылись. Ураган Ignatz накрыл Европу, сильный ветер ломает деревья и срывает крыши домов в Германии. Существует опасность торнадо. В Чехии порывы ветра могут достигать 120 километров в час.
В Европе бушует ураган, в Чехии скорость ветра достигнет 120 км/час

Горная станция Фельдберг, самый высокий пик в Баден-Вюртемберге, сообщает о резких порывах ветра, скорость которого достигает 166 километров в час. На данный момент большинство сообщений было получено полицией и пожарными в Гессене. Ветер уносил людей зонтики, садовую мебель, ломал деревья и ветки. О травмах пока не сообщается, пишет Focus.

В Берлине бушуют грозы, ветер там немного слабее и порывами достигает скорости до 80 км/ч. Однако Немецкая метеорологическая служба предупреждает, что ситуация ухудшится в течение четверга, когда Ignatz пройдет через страну. 

21 октября в Чехии синоптики также прогнозируют ураган. «Порывы ветра в горных районах могут достигать 120 км/ч, в остальных районах от 70 до 90 километров в час, на западе и юго-западе Чешской республики — до 100 километров в час», — сказала метеоролог Дагмар Гонсова.

В течение дня в четверг будет пасмурно, в большинстве районов Чехии пройдут дожди или ливни. Днем осадки прекратятся, температура воздуха составит от 14 до 18 ° C.

Источник: novinky.cz

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погода Чехия Европа Германия
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