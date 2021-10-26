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Сенат Чехии одобрил закон, позволяющий за неуплату штрафов снять с машины регистрационный знак

Сенат Чехии одобрил закон, позволяющий за неуплату штрафов снять с машины регистрационный знак

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Сенат Чехии одобрил поправку к закону о полиции, согласно которой с января 2022 года полицейские или таможенники смогут отвезти автомобиль на штраф-стоянку или снять регистрационные знаки, если у водителя есть неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения.
Сенат Чехии одобрил закон, позволяющий за неуплату штрафов снять с машины регистрационный знак

Полицейские и таможенники получат право требовать от водителя уплаты неуплаченной суммы штрафа наличными или банковской картой. Если водитель не оплачивает задолженность на месте, автомобиль могут отвезти на ближайшую стоянку, снять номерной знак или сделать блокировку (надеть на колесо так называемый «ботинок»).

Сейчас, по данным Министерства внутренних дел, неэффективное взыскание задолженности приводит к тому, что люди неоднократно нарушают правила дорожного движения. Поэтому государство решило решить проблему репрессивным способом.

«У нас есть случаи, когда иностранные водители грузовиков часто не платят штрафы и полагаются на то, что с ними ничего не случится», — заявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек. Новая мера направлена, в том числе, на взыскание штрафов с иностранцев.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия полиция штраф таможня
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