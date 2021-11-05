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Консилиум: здоровье президента не позволяет ему полноценно работать

Консилиум: здоровье президента не позволяет ему полноценно работать

420on.cz 552
​Глава совета по состоянию здоровья президента Чехии Милоша Земана Томаш Зима заявил, что президент был госпитализирован из-за тяжелого хронического заболевания, что привело к общему ухудшению состояния его здоровья. По словам врачей, он не может полноценно выполнять свои функции.
Консилиум: здоровье президента не позволяет ему полноценно работать

В последние дни состояние главы государства улучшилось, что позволило перевести президента в стандартную палату. Однако он должен по-прежнему находиться в больнице и не может полностью посвятить себя работе.

«Состояние президента по-прежнему требует госпитализации и на данный момент не позволяет ему полностью посвятить себя работе», — сказал Зима.

По словам врачей, прогноз неопределенный из-за серьезного характера заболевания.

«Природа и проявления основного заболевания, безусловно, очень серьезны, уточнение прогноза будет зависеть от развития заболевания, которое само по себе трудно поддается лечению», — сказал Зима.

С 26 октября по 1 ноября члены президентского совета ознакомились с медицинской документацией и согласились с тем, что президенту оказана квалифицированная медицинская помощь,с установленными диагнозами и процедурами лечения.

Земан был госпитализирован в Центральный военный госпиталь 10 октября. 4 ноября его перевели из отделения интенсивной терапии в стандартную реабилитационную палату.

Источник: novinky.cz

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Темы
президент Чехия Милош Земан Больницы здоровье врачи
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