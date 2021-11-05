Пара занималась сексом в Праге у Карлова моста. Полиция опубликовала фотографии

​Полиция разыскивает пару, которая в сентябре занималась сексом на улице у Карлова моста, где в это время прогуливались туристы. За нарушение общественного порядка им грозит до двух лет тюрьмы.

«Молодая пара подготовила неожиданное зрелище для всех посетителей Карлова моста и его окрестностей», — заявил в пятницу пресс-секретарь полиции Рихард Хрдина.

По его словам, пара сначала гуляла по Карлову мосту. Затем на улице Křížovnická они занялись сексом. В то время рядом находились десятки людей.

Впоследствии полиция получила видеозаписи камер наблюдения, однако их не опубликовали. СМИ были предоставлены только фотографии, на которых изображены молодые люди. Полиция попросила общественность оказать помощь в поиске мужчины и женщины.

«Если на фотографиях вы узнали мужчину или женщину в возрасте от 20 до 30 лет, позвоните по номеру 158», — сказал Хрдина, добавив, что скорее всего они были иностранцами.

Источник: novinky.cz

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