Пара занималась сексом в Праге у Карлова моста. Полиция опубликовала фотографии

«Молодая пара подготовила неожиданное зрелище для всех посетителей Карлова моста и его окрестностей», — заявил в пятницу пресс-секретарь полиции Рихард Хрдина.
По его словам, пара сначала гуляла по Карлову мосту. Затем на улице Křížovnická они занялись сексом. В то время рядом находились десятки людей.
Впоследствии полиция получила видеозаписи камер наблюдения, однако их не опубликовали. СМИ были предоставлены только фотографии, на которых изображены молодые люди. Полиция попросила общественность оказать помощь в поиске мужчины и женщины.
«Если на фотографиях вы узнали мужчину или женщину в возрасте от 20 до 30 лет, позвоните по номеру 158», — сказал Хрдина, добавив, что скорее всего они были иностранцами.
Источник: novinky.cz
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