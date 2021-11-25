Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.5
USD
22.73
RUB
0.3
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
04n 2 °C
Правительство Чехии объявило чрезвычайное положение

Правительство Чехии объявило чрезвычайное положение

420on.cz 2989
В Чехии из-за эпидемии COVID-19 с 26 ноября вводится чрезвычайное положение, которое будет действовать 30 дней. Об этом сегодня сообщил уходящий в отставку премьер-министр Андрей Бабиш.
Фото: Lukáš Bíba
Правительство Чехии объявило чрезвычайное положение

Кроме того, правительство готовится ужесточить меры по борьбе с коронавирусом. Предполагается, что рестораны смогут работать только до 22:00.

Планируется также ввести ограничения на массовые акции. Принимать участие в спортивных и культурных мероприятиях смогут максимум 500 человек. Без введения чрезвычайного положения в стране эти меры принять невозможно, пояснил Бабиш.

В связи с эпидемией коронавируса чрезвычайное положение в Чехии было объявлено впервые 12 марта прошлого года, во второй раз — 5 октября прошлого года. Затем ЧП несколько раз продлевалось до 11 апреля 2021 года.

Согласно закону о безопасности Чешской Республики, правительство должно немедленно проинформировать Палату депутатов об объявлении чрезвычайного положения, депутаты могут отменить ЧП.

В среду в Чехии выявлено 18 004 новых случая заболевания коронавирусом, а днем ранее — 25 864 новых случая. Это самый большой показатель за сутки с начала эпидемии. Хуже всего обстоят дела в Моравии и Силезии, некоторые больницы там находятся на грани своей пропускной способности. 

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Чехия правительство Андрей Бабиш коронавирус
Читайте
по теме 
Национальный банк Чехии ужесточил условия выдачи ипотечных кредитов
25.11.2021 16:04 Экономика
Национальный банк Чехии ужесточил условия выдачи ипотечных кредитов
359
EMA одобрила вакцину Pfizer от covid-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет
25.11.2021 13:45 Коронавирус
EMA одобрила вакцину Pfizer от covid-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет
524
Президент Чехии Милош Земан выписан из больницы
25.11.2021 11:02 Политика
Президент Чехии Милош Земан выписан из больницы
544
В Чехии супружеская пара нашла сумку, в которой было 100 000 крон, и вернула ее владельцу
25.11.2021 10:22 Общество
В Чехии супружеская пара нашла сумку, в которой было 100 000 крон, и вернула ее владельцу
1215
Последние новости:
25
ноября
Национальный банк Чехии ужесточил условия выдачи ипотечных кредитов
25.11.2021 16:04 Экономика
Национальный банк Чехии ужесточил условия выдачи ипотечных кредитов
359
EMA одобрила вакцину Pfizer от covid-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет
25.11.2021 13:45 Коронавирус
EMA одобрила вакцину Pfizer от covid-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет
524
Президент Чехии Милош Земан выписан из больницы
25.11.2021 11:02 Политика
Президент Чехии Милош Земан выписан из больницы
544
В Чехии супружеская пара нашла сумку, в которой было 100 000 крон, и вернула ее владельцу
25.11.2021 10:22 Общество
В Чехии супружеская пара нашла сумку, в которой было 100 000 крон, и вернула ее владельцу
1215
В Национальном музее открылась уникальная выставка Okna do pravěku
25.11.2021 09:12 Культура
В Национальном музее открылась уникальная выставка Okna do pravěku
578
Правительство Чехии сегодня обсудит дальнейшее ужесточение карантинных мер
25.11.2021 08:42 Общество
Правительство Чехии сегодня обсудит дальнейшее ужесточение карантинных мер
2414
24
ноября
После четырех часов разговора по телефону пенсионер в Оломоуце потерял полмиллиона крон
24.11.2021 19:48 Общество
После четырех часов разговора по телефону пенсионер в Оломоуце потерял полмиллиона крон
3013
В Словакии с 25 ноября будет объявлен локдаун
24.11.2021 17:11 Коронавирус
В Словакии с 25 ноября будет объявлен локдаун
2308
Как будут работать рождественские ярмарки в Праге
24.11.2021 12:42 Общество
Как будут работать рождественские ярмарки в Праге
3146
Продолжительность рождественских каникул для детей планируют увеличить
24.11.2021 11:15 Общество
Продолжительность рождественских каникул для детей планируют увеличить
6890


Мобильная версия