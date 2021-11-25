Правительство Чехии объявило чрезвычайное положение

В Чехии из-за эпидемии COVID-19 с 26 ноября вводится чрезвычайное положение, которое будет действовать 30 дней. Об этом сегодня сообщил уходящий в отставку премьер-министр Андрей Бабиш.

Фото: Lukáš Bíba

Кроме того, правительство готовится ужесточить меры по борьбе с коронавирусом. Предполагается, что рестораны смогут работать только до 22:00.

Планируется также ввести ограничения на массовые акции. Принимать участие в спортивных и культурных мероприятиях смогут максимум 500 человек. Без введения чрезвычайного положения в стране эти меры принять невозможно, пояснил Бабиш.

В связи с эпидемией коронавируса чрезвычайное положение в Чехии было объявлено впервые 12 марта прошлого года, во второй раз — 5 октября прошлого года. Затем ЧП несколько раз продлевалось до 11 апреля 2021 года.

Согласно закону о безопасности Чешской Республики, правительство должно немедленно проинформировать Палату депутатов об объявлении чрезвычайного положения, депутаты могут отменить ЧП.

В среду в Чехии выявлено 18 004 новых случая заболевания коронавирусом, а днем ранее — 25 864 новых случая. Это самый большой показатель за сутки с начала эпидемии. Хуже всего обстоят дела в Моравии и Силезии, некоторые больницы там находятся на грани своей пропускной способности.

Источник: novinky.cz

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