Налог от продажи недвижимости в Чехии: на что обратить внимание

Цены на недвижимость в Чехии продолжают расти и продавцы получают более высокую прибыль от продажи квартир или домов. Какие налоги нужно платить при продаже недвижимости и в каких случаях продавец освобождается от уплаты налога, читайте в этой статье.

Налог на приобретение недвижимости в Чехии был отменен в прошлом году, что стало позитивной новостью для рынка недвижимости. Однако факторов, обуславливающих тенденцию роста цен, было еще больше.

«Предложение недвижимости долгое время было очень низким, что до сих пор ведет к росту цен. Хотя у политиков есть амбиции упростить правила для нового строительства, это так быстро не повлияет на цены на жилье», — говорит Ян Борута, генеральный директор FérMakléři.cz. Он указывает на рост инфляции, которого инвесторы опасаются в будущем, и поэтому продолжают покупать квартиры.

При продаже недвижимости люди обычно не избавляются от налоговых обязательств полностью. Подоходный налог не уплачивается только при соблюдении одного из условий освобождения от уплаты налогов.

«В случае уплаты подоходного налога его размер рассчитывается не с общей полученной суммы, а только с валовой прибыли, то есть дохода за вычетом расходов», — поясняет налоговый консультант Mazars Габриэла Иванко.

«Если вы жили в проданной квартире непосредственно перед сделкой даже менее двух лет, то считается, что деньги от продажи квартиры или дома будут использованы для удовлетворения ваших собственных жилищных потребностей, то есть на реконструкцию или приобретение нового жилья. В этом случае выполнено условие для освобождения от налога», — говорит Борута.

По его словам, освобожденный от налога доход не указывается в налоговой декларации и не является причиной, по которой работодатель не сможет произвести ежегодный налоговый расчет для работника, продавшего квартиру.

Срок освобождения от уплаты налогов в случае продажи квартиры или дома, в котором продавец проживал непосредственно перед сделкой, составляет два года, если продавец не намеревается использовать деньги от продажи для удовлетворения своих жилищных потребностей. Для недвижимости, в которой продавец не проживал, этот срок составляет 10 лет.

«С этого года этот срок увеличен до десяти лет, при этом на недвижимость, приобретенную в 2020 году, распространяется действовавший ранее, более короткий срок — 5 лет», — добавляет Иванко.

При продаже недвижимости, приобретенной по наследству, время владения недвижимостью умершим включается в этот срок, если это был прямой родственник или супруг. Однако в случае продажи недвижимости, полученной в подарок, срок не сокращается.

«Желательно обеспечить соблюдение юридических условий для освобождения от налогов, иначе чистая прибыль от продажи будет уменьшена на рассчитанный налог на прибыль», — отмечает Иванко.

Если правовые условия освобождения от уплаты налогов не выполняются, то валовая прибыль от продажи квартиры или дома должна быть указана в налоговой декларации. Это доход согласно § 10 закона о подоходном налоге, поэтому необходимо заполнить приложение № 2 к налоговой декларации.

Любые возможные убытки от продажи не уменьшают общую годовую налоговую базу. Валовая прибыль от продажи квартиры или дома из совместной собственности супругов облагается налогом для одного из них.

Источник: novinky.cz

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