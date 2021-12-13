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Новое правительство Чехии хочет смягчить штрафы за хранение конопли

Новое правительство Чехии хочет смягчить штрафы за хранение конопли

420on.cz 341
​Новое правительство Петра Фиалы обещает изменить законодательство о хранении и использовании конопли в Чехии. Политики хотят дифференцировать наказания за наркотики в зависимости от их вреда и смягчить уголовное преследование.
Новое правительство Чехии хочет смягчить штрафы за хранение конопли

«Сегодня у нас есть закон, который содержит частичный запрет на выращивание определенного количества растений», — сказал Якуб Михалек, глава парламентской группы партии «Пираты».

«Часто это рассматривается как правонарушение, но на практике не дает желаемого эффекта. Определенный процент потребителей каннабиса в стране есть, это социальный факт, и в долгосрочной перспективе было бы желательно подумать о легализации, как это сделано в некоторых западных странах», — сказал Михалек.

Что касается немедленных действий, он сказал, что в программном заявлении правительства предусмотрены два законодательных акта, касающихся использования конопли. По словам Михалека, необходимо сосредоточить внимание на проблеме чрезмерного наказания при наличии действий с низким социальным вредом.

«В последний парламентский срок у нас был законопроект, который увеличивал количество каннабиса, которое можно было использовать в личных целях, чтобы избежать ненужных репрессий. Работа полиции и прокуратуры должна быть сосредоточена на борьбе с преступностью и насилием, а не на отдельных случаях, когда была задержана девушка с марихуаной», — сказал Михалек.

Однако тогдашнее предложение не нашло поддержки в Палате депутатов.

Источник: novinky.cz

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Темы
политика наркотики марихуана Чехия законы преступность
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