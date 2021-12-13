Новое правительство Чехии хочет смягчить штрафы за хранение конопли

«Сегодня у нас есть закон, который содержит частичный запрет на выращивание определенного количества растений», — сказал Якуб Михалек, глава парламентской группы партии «Пираты».
«Часто это рассматривается как правонарушение, но на практике не дает желаемого эффекта. Определенный процент потребителей каннабиса в стране есть, это социальный факт, и в долгосрочной перспективе было бы желательно подумать о легализации, как это сделано в некоторых западных странах», — сказал Михалек.
Что касается немедленных действий, он сказал, что в программном заявлении правительства предусмотрены два законодательных акта, касающихся использования конопли. По словам Михалека, необходимо сосредоточить внимание на проблеме чрезмерного наказания при наличии действий с низким социальным вредом.
«В последний парламентский срок у нас был законопроект, который увеличивал количество каннабиса, которое можно было использовать в личных целях, чтобы избежать ненужных репрессий. Работа полиции и прокуратуры должна быть сосредоточена на борьбе с преступностью и насилием, а не на отдельных случаях, когда была задержана девушка с марихуаной», — сказал Михалек.
Однако тогдашнее предложение не нашло поддержки в Палате депутатов.
Источник: novinky.cz