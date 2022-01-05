Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.59
USD
21.67
RUB
0.28
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
04n 2 °C
В Чехии женщина пришла к своему знакомому в гости. Он не мог избавиться от нее три дня

В Чехии женщина пришла к своему знакомому в гости. Он не мог избавиться от нее три дня

420on.cz 1113
Мужчина в Брно три дня не мог избавиться от своей знакомой, которая употребляла у него дома алкогольные напитки. В дело пришлось вмешаться полиции.
В Чехии женщина пришла к своему знакомому в гости. Он не мог избавиться от нее три дня

Во вторник ночью полицейский патруль неоднократно выезжал в район Писарки в Брно. Отчаявшийся мужчина обратился к стражам порядка за помощью. Он рассказал, что три дня назад к нему пришла знакомая, однако первоначально запланированный короткий визит превратился в трехдневную муку. Женщине он настолько понравился, что она отказывалась уходить домой, описал ситуацию пресс-секретарь полиции Петр Вала.

Первый раз стражам правопорядка удалось вывести женщину из дома. Тест на наличие алкоголя в крови показал почти две промилле. Однако, после того как патруль ушел, женщина, перелезла через низкий забор и снова осталась у мужчины в доме. Тогда полицейские вернулись и отвезли женщину в отделение полиции.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
полиция Чехия Брно
Читайте
по теме 
Учредителя строительной компании в Чехии подозревают в присвоении 4,2 миллиона крон
05.01.2022 18:52 Экономика
Учредителя строительной компании в Чехии подозревают в присвоении 4,2 миллиона крон
32
Подростки, разрисовавшие Карлов мост, предстанут перед судом
05.01.2022 16:39 Общество
Подростки, разрисовавшие Карлов мост, предстанут перед судом
331
В Чехии расследуют дело о выдаче фальшивых сертификатов о вакцинации
04.01.2022 14:17 Общество
В Чехии расследуют дело о выдаче фальшивых сертификатов о вакцинации
2018
Девушка танцевала на крыше в центре Праги. Испуганные люди вызвали полицию
03.01.2022 18:02 Общество
Девушка танцевала на крыше в центре Праги. Испуганные люди вызвали полицию
3171
Последние новости:
05
января
Учредителя строительной компании в Чехии подозревают в присвоении 4,2 миллиона крон
05.01.2022 18:52 Экономика
Учредителя строительной компании в Чехии подозревают в присвоении 4,2 миллиона крон
32
Подростки, разрисовавшие Карлов мост, предстанут перед судом
05.01.2022 16:39 Общество
Подростки, разрисовавшие Карлов мост, предстанут перед судом
331
Карантин в Чехии сократят до пяти дней дней. Его должны будут проходить привитые и непривитые люди.
05.01.2022 14:30 Общество
Карантин в Чехии сократят до пяти дней дней. Его должны будут проходить привитые и непривитые люди.
1244
Больнице в Чехии не удалось отсудить 500 тысяч крон у матери-украинки, которая родила недоношенного ребенка
05.01.2022 13:11 Общество
Больнице в Чехии не удалось отсудить 500 тысяч крон у матери-украинки, которая родила недоношенного ребенка
1565
Чехи в 2021 году перечислили сотни миллионов крон на благотворительность
05.01.2022 09:50 Общество
Чехи в 2021 году перечислили сотни миллионов крон на благотворительность
279
Школа в Праге тестировала детей методом ПЦР: ученики оказались в карантине
05.01.2022 08:48 Коронавирус
Школа в Праге тестировала детей методом ПЦР: ученики оказались в карантине
872
04
января
Где покататься на коньках в Праге?
04.01.2022 17:22 Общество
Где покататься на коньках в Праге?
734
В Чехии расследуют дело о выдаче фальшивых сертификатов о вакцинации
04.01.2022 14:17 Общество
В Чехии расследуют дело о выдаче фальшивых сертификатов о вакцинации
2018
Новогодний плейлист 2022. Рождественская музыка
04.01.2022 12:04 Культура
Новогодний плейлист 2022. Рождественская музыка
578
Чехи смотрят в 2022 год оптимистично, но боятся инфляции и энергетической зависимости
04.01.2022 10:56 Общество
Чехи смотрят в 2022 год оптимистично, но боятся инфляции и энергетической зависимости
832


Мобильная версия