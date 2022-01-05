В Чехии женщина пришла к своему знакомому в гости. Он не мог избавиться от нее три дня

Мужчина в Брно три дня не мог избавиться от своей знакомой, которая употребляла у него дома алкогольные напитки. В дело пришлось вмешаться полиции.

Во вторник ночью полицейский патруль неоднократно выезжал в район Писарки в Брно. Отчаявшийся мужчина обратился к стражам порядка за помощью. Он рассказал, что три дня назад к нему пришла знакомая, однако первоначально запланированный короткий визит превратился в трехдневную муку. Женщине он настолько понравился, что она отказывалась уходить домой, описал ситуацию пресс-секретарь полиции Петр Вала.

Первый раз стражам правопорядка удалось вывести женщину из дома. Тест на наличие алкоголя в крови показал почти две промилле. Однако, после того как патруль ушел, женщина, перелезла через низкий забор и снова осталась у мужчины в доме. Тогда полицейские вернулись и отвезли женщину в отделение полиции.

Источник: novinky.cz

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