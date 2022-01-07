В Праге появился фонарь, отслеживающий фейковые новости

Художник Якуб Непраш в сотрудничестве с Галереей столичного города Праги создал фонарь под названием «Видимость», который в течение года будет освещать галереи Городской библиотеки на пересечении улиц Mariánské náměstí и Valentinská в Праге. Фонарь будет менять свет в зависимости от количества фейковых новостей на чешских сайтах.

Фото: blesk.cz

Лампа будет гореть весь день, но организаторы рекомендуют посещать ее в сумерках или в темноте. Работа художника «Видимость» посвящена феномену фейковых новостей, которые могут повлиять на разум и поведение человека. Такие новости манипулируют сознанием людей, в основном, ради рынка или политических интересов заинтересованных групп. Сегодня существуют интеллектуальные алгоритмы, которые могут перехватывать фейковые сообщения быстрее, чем люди.

Объект, напоминающий городской фонарь, работает по принципу датчика и предупреждает о повышенной активности чешских порталов дезинформации. Каждый раз, когда лампа получает предупреждающий импульс от сети о новой активности манипулятивных веб-сайтов, она меняет цвет и яркость.

Место, где была поставлена ​​лампа, было выбрано не случайно. Фонарь находится недалеко от ратуши, государственных и городских библиотек и галерей — там, где мир архивной информации сталкивается с текущими событиями в Праге.

Источник: ceskenoviny.cz

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