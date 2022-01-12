Полезные советы: где отдохнуть в Чехии зимой?

Поехали кататься на лыжах, а в горах нет снега? Не отчаивайтесь — в Чехии есть много мест, где можно интересно и с пользой провести время, отдохнуть и расслабиться, а также развлечь себя и детей.

Липно

Отдых, который подарит незабываемые впечатления как от катания на лыжах на местном горнолыжном курорте, так и от прогулок по лесу или по «Тропинке верхушками деревьев» (Stezka korunami stromů) — в солнечную погоду отсюда можно увидеть Альпы. Добраться туда можно по канатной дороге или специальным автобусом (Stezkabus). В Липно также можно посетить аквапарк Aquaworld, игровой дом Hopsárium или бобслейную трассу с видом на “чешское море” — озеро Липно.

Либерец и Йештед

Даже на известном горнолыжном курорте Йештед время от времени отепление прерывает сезон катания на лыжах. Если это произойдет как раз во время отпуска, отправляйтесь в Либерец. Семьи с маленькими детьми могут посетить зоопарк, крытый Динопарк или развлекательный комплекс Babylon. Там работает не только парк развлечений и аквапарк, но и научный центр iQpark с сотнями интерактивных экспонатов и зеркальным лабиринтом. С детьми постарше можно посетить другой научный центр iQlandia с планетарием, картингом и боулингом. А взрослым понравится релакс в оздоровительном центре Babylon.

Крконоше

Помимо традиционных зимних видов спорта, в Крконоше можно весело провести время в местном аквапарке или Водном рае (Vodní ráj) в Шпиндлерув-Млине. Также можно посетить музей LEGO или бобслейную трассу в Пец-под-Снежкой и Гаррахове. Интересныой достопримечательностью является и стекольный завод Новосад в Гаррахове, где за одно посещение можно осмотреть музей стекла, мини-пивоварню с рестораном и отель с пивным спа или близлежащий Музей горного дела.

Долни Морава

Время снежных забав пришло и на Мораву. Но что делать, если снега не хватает? Аквапарк, лесной парк приключений, песчаный мир — все это ждет вас здесь. Круглый год на Мораве работает «Тропа в облаках», недавно была открыта новая бобслейная трасса Mamutí bobová dráha. Интересно будет посетить Военный музей и выставку, которая покажет вам быт таможенников и контрабандистов. Артиллерийская крепость Гурка также предлагает зимние экскурсии.

Есеники

Некоторые аквапарки привлекают посетителей независимо от расстояния: например, термальный парк Велке Лосины (Termální park Velké Losiny) уже давно пользуется популярностью среди лыжников в Есениках. Зимой здесь открыта знаменитая бумажная фабрика Велке Лосины. Многие туристы из других городов каждую зиму ездят на горнолыжный курорт Коуты в Лучна-над-Десноу, где на Медведи гору можно подняться на канатной дороге. Прекрасные виды, тишина и смотровая башня на горе Прадед, которая также открыта круглый год — разве можно устоять перед таким отдыхом?

Бескиды

Когда в горах плохие условия для катания на лыжах, есть много времени, чтобы открыть для себя достопримечательности региона. Совершите романтическую прогулку, например, в Моравский Вифлеем — живописный город Штрамберк с уникальными деревянными домами. Здесь же можно посетить пивные лазни — Lašské pivní kúpele. Зимой проводятся экскурсии в музее Бескид в украшенном к Рождеству замке Фридек-Мистек, а также в музее автомобилей Tatra. Пешком можно отправиться на гору Лиса (Лысая гора) — самую высокую в Моравско-Силезских Бескидах или в Пустевны, которые расположены на северном склоне горы Радгошть. Здесь каждый год проходит выставка ледовых скульптур.

Источник: kudyznudy.cz