Мошенники с криптовалютой в Чехии украли у мужчины 470 000 крон

48-летний мужчина из Оломоуцкого края имел неудачный опыт инвестирования в криптовалюту. Его дважды обманули, прежде чем он обратился в полицию. Пострадавший потерял в общей сложности более 470 тысяч крон.

Пресс-секретарь полиции Либор Хейтман рассказал, что в начале марте 2021 года мужчина обратил внимание в Facebook на рекламный баннер инвестиционной компании, предлагающий торговлю кибервалютой. «Он заполнил регистрационную форму, после чего с ним по телефону связался финансовый консультант. Он познакомил заявителя с инвестированием и дал ему инструкции, как действовать», — сказал пресс-секретарь.

Мужчина последовал совету и установил на свой компьютер программу удаленного доступа. Это позволило фальшивому консультанту контролировать его компьютер, включая доступ к интернет-банкингу. «Мошенник снял со счета вкладчика более 300 000 крон. Впоследствии он перестал с ним как-либо общаться», — заявил Хейтман.

Однако пострадавшего это не смутило. В начале января он наткнулся на предложение другой компании в Facebook о выгодных инвестициях в кибервалюту, и поступил так же, как и раньше.

«Мужчина заполнил регистрационную форму, и с ним сразу же связались по телефону. Он снова скачал программу удаленного доступа и дал неизвестному консультанту доступ к компьютеру. Мошенник сразу же совершил несколько платежей со счета владельца через интернет-банкинг на общую сумму 170 000 крон. После этого он уже не звонил инвестору», — сказал представитель.

Только после второй неудачной попытки инвестировать в кибервалюту обманутый мужчина обратился в полицию. «Возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении мошенничества и несанкционированного доступа к компьютерной системе и носителю информации», — добавил Хейтман.

Преступнику, если его поймают, грозит от шести месяцев до четырех лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

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