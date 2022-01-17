Самые красивые зимние водопады в Чехии

​Ледяная красота как в сказке и романтические виды — чем не повод совершить поездку к зимним водопадам в Чехии. Наслаждайтесь красотой Ваньковского водопада, прогулками по Адршпаху или замерзшими Мумлавскими водопадами. Однако будьте осторожны: территория вокруг водопадов может быть покрыта льдом.

Ваньковский водопад

Ваньковский водопад, высота которого составляет 12 метров, является одним из самых больших. Сюда ведут две дороги. Первая, более длинная — от замка Ветруше в Усти-над-Лабем по удобной и красивой тропе. Вторая, гораздо более короткая, ведет от Ванова через расщелину в скалах. Без обледенения узкие тропы хорошо доступны, и вы легко справитесь с путешествием даже с детьми. Рекомендуем посетить Вркочскую скалу с захватывающим видом на долину Эльбы с замком Стржеков, поворот к скале вы найдете чуть ниже водопада.

Эльбский водопад

Во время зимнего отдыха в горах Крконоше популярным местом для экскурсий является Лабски-Дул — долина в форме ледника недалеко от курорта Шпиндлерув-Млин. Из города сюда ведет синий туристический указатель, а затем начинается научная тропа. Его нижняя часть копирует исторический Гарраховский путь: в конце 19 века это была первая попытка сделать доступной для людей самую большую дикую природу Крконоше. Однако есть одна маленькая проблема: к водопаду Малая Эльба ведет трасса для беговых лыж. Здесь не возбраняется ходить пешком, но нужно обращать внимание на лыжников и стараться не повредить лыжные колеи.

Адршпах

Если вы хотите избежать скопления людей, советуем вам в зимние месяца посетить лабиринт Адршпахских скал. Хотя из-за возможных снежных заносов сохраняется только часть экскурсионного маршрута, ворота самого дикого скального городка в Центральной Европе открыты каждый день с 8:30 до 16:00. Зимний маршрут ведет к Большому водопаду под Адршпахским озером. Вы не сможете покататься на лодке зимой, но сможете устроить пикник U trpaslíka и насладиться видом на водопад Малый Адршпах. Когда нет снега и льда, отправляйтесь в Теплицкий скальный город, где вы откроете для себя водопады на Влчи Рокле, Аненске Удоли и Храмовой площади.

Искусственный водопад в Терчинской долине

Свое очарование имеют и искусственные водопады: например, водопад на реке Стропнице в Терчинской долине, который питает искусственный напор воды протяженностью 750 метров. Каждую зиму сюда съезжаются тысячи людей. Это неудивительно, ведь тропинка через романтический парк, который был построен семьей Бюкуа недалеко от Нове-Гради в конце 18 века, ведет почти по равнине. Кроме того, водопад находится всего в двух километрах от автомобильной стоянки, поэтому с маршрутом вполне справятся дети и пожилые люди. Хорошим ориентиром являются руины Голубого дома, за которым узкая тропинка сворачивает к водопаду.

Водопады Серебряного потока

К западу от поселка Жулова вы обнаружите Низнеровские водопады или водопады Серебряного потока — популярное место для экскурсий в Рыхлебских горах. В 110-метровом живописном ущелье вода падает с высоты 14 метров, а спускаться по ступеням и тропинкам можно прямо к воде. Любителям самых красивых кадров понравится и каменный мост с деревянными перилами, переброшенный через Бучинский ручей. К месту ведет асфальтированная дорога, поэтому добраться до водопадов можно даже в туман, дождь или снег.

Мумлавский водопад

Каждый может прогуляться от Гаррахова до Мумлавского водопада, проятежнность дороги туда и обратно занимает около двух километров. Каскадный водопад шириной около 12 метров манит в любое время года. Даже если он замерзнет, ​​вы услышите своеобразное журчание воды — mumlání, в честь этого явления и был назван водопад.

Источник: kudyznudy.cz

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