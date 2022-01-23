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Преступник в Чехии украл два мобильных телефона, потерял свой и заявил о его пропаже в полицию

Преступник в Чехии украл два мобильных телефона, потерял свой и заявил о его пропаже в полицию

420on.cz 788
В Йиглаве полицейские столкнулись с курьезной ситуацией. Мужчина украл два мобильных телефона, при этом потерял свой и стал звонить на собственный номер, чтобы ему его вернули. Однако его телефон уже был в руках полиции, в итоге ранее судимый мужчина сразу отправился в следственный изолятор.
Преступник в Чехии украл два мобильных телефона, потерял свой и заявил о его пропаже в полицию

Во вторник, 18 января, после шести часов утра в полицию по телефону экстренной помощи поступило сообщение о краже, произошедшей в торговом центре Йиглава. «Преступник украл два мобильных телефона почти на шесть тысяч крон, прошел через кассу, не заплатив, и скрылся», — рассказали в полиции. На место сразу же прибыла полиция и начала искать подозрительного мужчину. При проверке полиция нашла мобильный телефон, на который спустя некоторое время позвонил владелец и попросил вернуть устройство. Когда он пришел в магазин, то был уже в другой одежде и пытался отрицать причастность к преступлению, но полиции уже было ясно, что перед ними человек, подозреваемый в краже. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Кроме того, полиция выяснила, что это был мужчина, похитивший товары из магазина в конце декабря и начале прошлой недели. В обоих этих случаях его целью также стали мобильные телефоны, общий ущерб от краж превысил 6000 крон. Мужчина продавал украденные мобильные телефоны после кражи и использовал деньги для собственных нужд.

28-летний подозреваемый является рецидивистом, неоднократно судимым, в том числе за имущественные преступления. Хотя он находится на испытательном сроке до 2023 года, в прошлом году ему дважды выносили приговор. В конце года он был приговорен к наказанию в виде лишения свободы, поэтому суд постановил доставить его в тюрьму.

Выполнив все необходимые действия, полиция доставила задержанного в СИЗО. Кража имущества наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Источник: tydenikpolicie.cz

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Темы
полиция преступность кражи Чехия мобильный телефон
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