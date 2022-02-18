Масленица в Праге: где и как отпраздновать Масопуст

В Чехии началась пора карнавалов, которая продлится до конца февраля. В Праге в ближайшие уик-энды состоится несколько акций с шествиями в карнавальных костюмах, музыкой и обильным угощением. Где же отпраздновать Масопуст и что, собственно, это вообще такое?

Что такое Масопуст

Масопуст (чешск. Masopust), он же Фашанк (Fašank) — период между днем Трех королей и Великим постом. Раньше в это время люди готовились к посту, наедаясь до отвала и веселясь на карнавальных шествиях на сорок дней вперед. Название праздника отсылает к отказу от мяса, хотя в последние дни масопустного периода, наоборот, предполагается активно есть блюда из мяса и потрохов (ведь именно в это время происходит «забиячка» — забой свиней). Есть версия, что его происхождение сходно с этимологией слова «карнавал» — от итальянского carne levare, или «прощай, мясо».

Масопуст символизирует, что люди смогли пережить очередную зиму, весна не за горами, а значит, один жизненный цикл фактически завершен и вот-вот начнется новый.

Как отмечают Масопуст

Вообще, масопустные празднества — традиция деревенская, да и там она постепенно угасла. Однако в последние годы ее активно возрождают и в крупных городах как дань традиции и дополнительный повод повеселиться.

В отличие от «нашей» Масленицы, на Масопуст не жгут чучело зимы и не пекут блины. Две основные составляющие современного празднования — шествие в карнавальных костюмах (и вытекающий отсюда конкурс на самый броский наряд) и обильные угощения. Традиционные блюда для Масопуста — домашняя свиная колбаса jitrnice, кровяная колбаса jelito, запеченная свинина, луковый или чесночный супы и, конечно, пончики — koblihy, как и другие сладости. Некоторые пивоварни выпускают к поре карнавалов специальные сорта пива, насыщенные и темные. Так как в эти дни может быть довольно холодно, кроме пива пьют сливовицу, сваржак, пунш.

«Канонические», аутентичные празднования проходят в области Глинецко в Восточной Чехии — они даже включены в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО. Там ежегодно происходит шествие в карнавальных масках, и порядок его участников строго регламентирован.

Где и когда отметить Масопуст в Праге в 2022 году

В Праге в феварле по выходным проводится целый ряд акций с карнавалами и традиционным угощением. Вот расписание некоторых из них.

Масопуст на Мала-Стране

Акция состоится 26 февраля. Карнавальное шествие начнется на Лоретанской площади (сбор участников в 13:00-13:30 у ресторана U Černého vola), а завершится в районе 16:00 на Кампе, где подготовят соответствующее угощение. В пути людей в карнавальных костюмах и масках будет сопровождать оркестр.

Масопуст на Карлине

В Праге 8 масопустные торжества пройдут 26 февраля с 12:00 до 19:00. В 13:00 карнавальное шествие отправится из Кайзловых садов на Карлинскую площадь. С 14:00 детям обещают творческие мастерские и театральные представления, взрослым — концерт музыкального коллектива Ivan Hlas trio a Šoulet. Ларьки с едой, конечно, тоже будут.

Масопуст в замке Чтенице

На территории замка Чтенице, который относится к музею Праги, будут праздновать 20 февраля с 10:00 до 17:00. Там тоже будут деликатесы и карнавал, выступит фольклорный ансамбль, для детей организуют творческую мастерскую, во время которой можно будет изготовить оригинальную маску.

Масопуст на Летне

Традиционный масопуст на Летне пройдет 26 февраля с 12.30 до 17.00 на площадке у Национального технического музея. Гостей ожидают карнавальные игры, ходули, музыка, театральные представления и традиционные карнавальные угощения, такие как жареные пончики, деликатесы из свинины и глинтвейн,а также насыщенная культурная программа. Люди в костюмах смогут бесплатно посетить Национальный технический и сельскохозяйственный музеи, Letka Club, Letenské vodárny, галерею Scarabeus, музей кофе и все карнавальные мероприятия. С 14:00 посетителей ждут музыкальные, театральные представления и экскурсии по Национальному сельскохозяйственному музею.

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