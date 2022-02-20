Собака задержала в Либерецком крае вора, укравшего племенного кролика

Молодого вора задержала немецкая овчарка в Либерецком крае. Женщине удалось украсть племенного кролика, которого полиция нашла в припаркованной машине. Собака не дала воришке шанса на побег.

В среду 71-летний мужчина из Махнина отправился осматривать ферму, когда заметил открытую кроличью клетку. Племенной самец кролика исчез, мужчина подумал, что плохо закрыл клетку. Он пошел в котельную, а потом стал искать кролика, но вдруг заметил странное поведение своей собаки.

“Собака залаяла и подошла к одной из дверей. Когда хозяин дома открыл дверь, овчарка побежала прямо на сеновал и обнаружила там молодую женщину. Поскольку девушка не смогла объяснить, что она искала на территории фермы, мужчина сразу же набрал номер 158», — сообщила пресс-секретарь полиции Ивана Балакова.

Собака охраняла вора до прибытия полиции. Это была 23-летняя женщина из Либерецкого края, которая, по данным полиции, пробралась на ферму, чтобы украсть что-нибудь ценное. Она взяла кролика, за которым в машине присматривал друг, и хотела украсть другие вещи. Но она не рассчитывала, что ей помешает сообразительный сторожевой пес. Женщине будет предъявлено обвинение в краже и проникновении в чужое помещение.

Источник: novinky.cz