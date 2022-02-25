Мобильные операторы отменили плату за звонки между Чехией и Украиной

Солидарность с Украиной объединила чешских операторов. Они единогласно решили, что люди смогут бесплатно звонить в Украину. Количество звонков между двумя странами за последние дни увеличилось на 900%.

Уже в последние дни чешские операторы зафиксировали на 20-30% больше звонков из-за надвигающегося вторжения в Россию. Однако резкий рост с трехзначной скоростью не происходил до среды, когда президент России Владимир Путин начал вооруженное наступление на стратегические объекты в Украине.

«Количество звонков из Чехии в Украину в среду увеличилось на 900% по сравнению с текущим днем. Мы хотим помочь тем, кто пытается немедленно связаться со своими семьями и друзьями. Все звонки в Украину теперь бесплатны с нашей мобильной сети», — сказал пресс-секретарь Vodafone Ондржей Луштинец.

Бесплатные звонки также распространяются на T-Mobile и виртуальных операторов, работающих в ее сети. «Учитывая текущую серьезную ситуацию, мы разрешаем всем нашим клиентам, включая Kaktus и MOBIL.CZ, совершать звонки и отправлять SMS между Чехией и Украиной бесплатно. Мы хотим помочь всем, кому необходимо оставаться на связи со своими близкими в пострадавших районах», — сказала пресс-секретарь T-Mobile Зузана Свободова.

На чешский и словацкий O2 распространяются те же условия, что и на звонки из Чехии и Словакии. «Нам небезразлична судьба людей в Украине, а также наших клиентов и сотрудников, у которых есть семьи и друзья в Украине. В течение завтрашнего дня мы переводим звонки на украинские номера в категорию звонков внутри Евросоюза. А также роуминг из Украины. Словацкая O2 также приняла решение о включении Украины в зону ЕС», — заявила пресс-секретарь O2 Катерина Микшовска.

Источник: novinky.cz

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