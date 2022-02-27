Около 80 тысяч человек вышли на демонстрацию в поддержку Украины в Праге

Сегодня на Вацлавской площади в Праге прошла демонстрация в поддержку Украины. По оценкам полиции, в мероприятии, организованном ассоциацией Milion chvilek, участвовали от 70 000 до 80 000 человек. Полиция нарушений общественного порядка не зафиксировала.

С речью выступили премьер-министр Петр Фиала (ODS) и посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, которые поблагодарили правительство и чешский народ за поддержку, солидарность и помощь Украине.

Участники мероприятия постепенно заполнили не только площадь, но и прилегающие улицы. В начале двухчасовой демонстрации они почтили минутой молчания людей, которые погибли, защищая Украину. Затем украинский посол объявил присутствующим, что его родина пережила еще одну ночь, которая была тяжелой для всех местных жителей и солдат. По его словам, тысячи людей провели ночь в подвалах, потому что «кремлевский тиран» решил, что имеет право начать наступление на демократическую страну. «Но мы будем бороться за то, чтобы оставаться независимой демократической страной», — сказал он. Он считает, что Украина добьется в этом успеха.

«Правительство Чехии — одно из тех, кто выступает за введение жестких санкций против России», — заявил премьер-министр Фиала. Он сказал, что нужно остановить президента России Владимира Путина, потому что он ничего не понимает, кроме силы. «Я рад, что мир принял жесткие и строгие санкции, которые отразятся на российских политиках. Спасибо за вашу поддержку в этих усилиях», — добавил Фиала.

Мероприятие проходило под наблюдением полиции, которая остановила движение на всем пути до улицы Водичкова до начала демонстрации. Таким образом, верхняя часть площади стала пешеходной зоной. По данным корреспондента ЧТК, многие участники надели на лацканы сине-желтые ленты, а многие прибыли и в сине-желтой одежде. Они носили украинские флаги и транспаранты против российского президента и войны. Среди надписей на чешском, украинском и английском языках были такие лозунги, как «Стоп Путин», «Нет войне», «Слава Украине» или «Мы с вами Украина».

Эмоциональное выступление супруги украинского посла Ольги, которая просила в том числе закрыть воздушное пространство над Украиной, вызвало слезы у многих демонстрантов, в том числе мужчин. Затем толпа начала скандировать Close the sky.

Аналогичная демонстрация прошла днем ​​в Брно, где противники российского вторжения в Украину заполнили Доминиканскую площадь. Митинг был созван Украинской инициативой Южной Моравии, и, по словам пресс-секретаря района Брно-центр Катерины Добешовой, на него пришло около 5000 человек. Там же выступила мэр города Маркета Ванькова (ОДС), сравнив Путина с Волан-де-Мортом, злодеем из книг о волшебнике Гарри Поттере.

В приглашении на демонстрацию организаторы пражского мероприятия заявили, что безграничная агрессия и экспансивность президента России Путина не должны оставаться без ответа. Они призвали народ не быть равнодушным к судьбе независимой суверенной Украины и ее граждан. «Совместные действия демократий и международных институтов и активность гражданского общества сейчас важнее, чем раньше. Стремление Путина к власти явно не остановится у границ России. Прямо сейчас он борется за свободу всей Европы. Прямо сейчас речь идет о безопасности каждого из нас», — написали они.

Бои с наступающей российской армией продолжаются в Украине уже четвертый день. Войска Путина продвигаются с разных направлений вглубь страны. Защитники по-прежнему удерживают украинскую столицу Киев, который российские войска пытаются окружить. Идут бои за второй по величине город Харьков. По данным СМИ, российские войска наступают на Херсон на юге страны. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился в четверг вечером объявить всеобщую мобилизацию, поэтому мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не выпускают из страны.

Источник: ceskenoviny.cz

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