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Ruská zmrzlina в Чехии будет переименована в украинское мороженое

Ruská zmrzlina в Чехии будет переименована в украинское мороженое

420on.cz 833
​Бренд мороженого Ruská zmrzlina чешской компании Prima будет переименован в украинское мороженое (Ukrajinská zmrzlina). Таким образом производитель хочет выразить солидарность с Украиной и ее жителями, которые столкнулись с нападением российской армии. Украинское мороженое в новой упаковке появится на рынке в начале апреля.
Ruská zmrzlina в Чехии будет переименована в украинское мороженое

Об этом сегодня сообщили в компании Bidfood Czech Republic, которой принадлежат бренды мороженого Prima.

«Мы чувствуем моральное обязательство хотя бы в такой форме выступить против агрессивных и несправедливых действий российских официальных лиц и дать четкий сигнал жителям Украины, проживающим в Чехии или Словакии, о том, что мы думаем и поддерживаем их», — говорится в заявлении. 

По словам производителя, украинское мороженое в новой упаковке появится на рынке в начале апреля. Пока компания начала наклеивать на упаковку Ruská zmrzlina наклейки с мотивом украинского флага и текстом «Мы поддерживаем Украину». 

Ruská zmrzlina производится в Чехии с 1992 года на производственной линии, привезенной из Литвы. Мороженое особенно популярно в Чехии, Словакии, Литве, Украине, России и Армении.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
мороженое Чехия Россия Украина бизнес война События на Украине
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