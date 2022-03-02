Ruská zmrzlina в Чехии будет переименована в украинское мороженое

Об этом сегодня сообщили в компании Bidfood Czech Republic, которой принадлежат бренды мороженого Prima.
«Мы чувствуем моральное обязательство хотя бы в такой форме выступить против агрессивных и несправедливых действий российских официальных лиц и дать четкий сигнал жителям Украины, проживающим в Чехии или Словакии, о том, что мы думаем и поддерживаем их», — говорится в заявлении.
По словам производителя, украинское мороженое в новой упаковке появится на рынке в начале апреля. Пока компания начала наклеивать на упаковку Ruská zmrzlina наклейки с мотивом украинского флага и текстом «Мы поддерживаем Украину».
Ruská zmrzlina производится в Чехии с 1992 года на производственной линии, привезенной из Литвы. Мороженое особенно популярно в Чехии, Словакии, Литве, Украине, России и Армении.
Источник: ceskenoviny.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
- YouTube – Главные Новости Чехии • Лучшее за 2021 год
- YouTube – Сколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии?
- YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
- YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
- Telegram – короткий дайджест новостей за день
- Facebook – обсуждение новостей и дискуссии