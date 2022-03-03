Три года тюрьмы грозит жителю Чехии за поддержку вторжения России в Украину

Следователи Национального центра организованной преступности задержали подозреваемого в среду и впоследствии обвинили его в одобрении и оправдании геноцида. По версии следствия, мужчина поддерживал и оправдывал нападение России на Украину.
«Обвиняемый совершил рассматриваемое деяние через публикации в социальных сетях. В случае вынесения окончательного вердикта ему грозит тюремное заключение на срок от 6 месяцев до 3 лет», — заявил пресс-секретарь полиции Ярослав Ибегей.
Сейчас мужчина находится на свободе. Дело находится под надзором районной прокуратуры Праги 9.
В полиции добавили, что следователи по уголовным делам по всей Чехии расследуют около 200 таких случаев, а по девяти из них возбуждены уголовные дела. По данным сервера iRozhlas.cz, полиция проверяет около 100 человек, в том числе политиков из партии SPD и коммунистов. Например, член партии SPD Брунтал Даниэль Макай, который написал в Facebook, что при нападении на Украину нужно применить водородную бомбу. Затем он сказал репортеру, что он не это имел в виду, а что бомба должна упасть только на военную технику.
Зденек Ондрачек, бывший депутат-коммунист, также написал в Facebook: «Я восхищаюсь Путиным за его терпение к украинским фашистским отщепенцам — стрелять по школам, детским садам, больницам и другим чисто гражданским объектам могут только твари».
«Даже гарантированная Конституцией свобода слова имеет свои пределы, и проявления, провоцирующие или оправдывающие насилие или ненависть, выходят за эти пределы и впоследствии будут преследоваться по закону», — предупредил Ибегей.
Источник: novinky.cz
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