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Ветеринары в Чехии бесплатно обследуют домашних питомцев беженцев из Украины

Ветеринары в Чехии бесплатно обследуют домашних питомцев беженцев из Украины

420on.cz 64
Многие из тех, кто приезжают из Украины, не решаются оставить своих питомцев. Они привозят в Чехию собак, кошек, хорьков и других животных. Животное нужно зарегистрировать по прибытии в страну и в течение 72 часов пройти обследование. Десятки ветеринаров готовы предложить свои услуги бесплатно.
Ветеринары в Чехии бесплатно обследуют домашних питомцев беженцев из Украины

Государственная ветеринарная администрация (SVS) упростила условия для ввоза животных в Чешскую Республику. «Мы не хотим обременять их ненужной бюрократией или препятствовать въезду в Чехию с животными. Однако, с другой стороны, необходимо свести к минимуму риск заноса в страну бешенства и других опасных заболеваний», — заявил центральный директор SVS Збинек Семерад.

В некоторых городах Чехии уже осмотрены первые животные-беженцы. «Первый визит был в среду, люди пришли с кошкой и собакой. Животным были выданы чипы, в понедельник они придут во второй раз. Мы ожидаем, что они будут здоровы, и мы также будем вакцинировать их от бешенства», — рассказала ветеринар Мариана Мазундерова из ветеринарной клиники в Опаве.

Как и многие другие коллеги, ветеринары готовы бесплатно осмотреть животных, сделать прививки и оформить документы, благодаря которым они могут и дальше беззаботно находиться в Чехии. 

Помимо обязательного ветеринарного осмотра, животные также должны быть помещены в карантин на 10 дней после въезда в Чехию. 

Компания Altercan (оператор Национального реестра владельцев животных с 1996 года) с 1 марта бесплатно предоставляет чипы всем владельцам домашних животных из Украины. Они нужны для идентификации животных и других необходимых действий.

«Это касается собак, кошек и хорьков, а также есть ограничение в пять животных, потому что бывает, что люди перевозят животных в коммерческих целях. Для других животных, например лошадей, правила немного другие», — сказал заместитель пресс-секретаря SVS Петр Майер. 

К настоящему времени бесплатную помощь предложили 40 ветеринарных учреждений по всей Чешской Республике. Более подробный список можно найти на сайте www.ukrajina.vetkom.cz. На постоянной основе добавляются новые, некоторые информируют о помощи в социальных сетях. Кроме того, волонтеры пытаются вывезти брошенных питомцев из зоны боевых действий и ищут для них убежища у чешских владельцев.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия животные беженцы украинцы Украина война
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