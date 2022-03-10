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В Праге пропал студент из Казахстана. «Я не уеду, пока не найду его», — говорит отец

В Праге пропал студент из Казахстана. «Я не уеду, пока не найду его», — говорит отец

anastasiia_kn 318
«Ни звуков, ни шумов посторонних не было, просто тишина и голос был либо очень пьяный, либо ему было очень больно. Может быть и то, и другое. Скорее больно. Он еле выдавливал из себя слова», — рассказывает отец Сергей Кузьмин.
В Праге пропал студент из Казахстана. «Я не уеду, пока не найду его», — говорит отец

Олег Кузьмин, 20-летний студент из Казахстана, в последний раз разговаривал с отцом 26 февраля. С тех пор его ищет полиция и семья.  По словам отца Олега — Сергея, который делится информацией через Инстаграм-аккаунт, последний раз сын звонил ему утром 26 февраля, просил о помощи и успел только сказать: «Помоги, папа». Возможно у него сел телефон.

«Олег Кузьмин находится в Праге уже с 2019 года. Первый год — языковой, второй — пандемия, в третий год — поступил в университет Ambis. Проживает в общежитии Blanice.

25 февраля в пятницу он с ребятами пошел в ночной клуб. 26 утром в 3:48 по пражскому времени раздался звонок: «Папа, пожалуйста, помоги».  

Ни звуков, ни шумов посторонних не было, просто тишина и голос был либо очень пьяный, либо ему было очень больно. Может быть и то, и другое. Скорее больно. Он еле выдавливал из себя слова. 

В полиции сказали, что начнут поиски после 48 часов. 

С 1-го числа они [чешская полиция] не ответили ни на один мой вопрос. Полиция бездействует. Парень пропал в центре города, там миллион камер. Куча. Там банки, торговые центры, и все, кто говорит, что в Праге такого не может быть, чтобы пропал человек и его не могут найти… Ребят, я не знаю. Я просто не знаю», — рассказал Сергей Кузьмин в своем Инстаграм. — «Частный детектив не дает никакой информации. Полиция — тоже ноль. От студентов-ровестников выяснилось, что полиция до сих пор не опросила ни одного, кто общался с ним в этот день».
 

Чешская полиция:  одна из версий — самоубийство

Представитель полиции подтвердил, что молодого человека все еще ищут. 

«В ходе расследования полиции удалось установить местонахождение пропавшего без вести, и сейчас проводятся стандартные поисковые мероприятия. Следователь находится на связи с семьей через казахстанского посла. Криминалисты еще не выяснили, что парень стал жертвой преступления, и сохраняют возможность того, что он мог покончить жизнь самоубийством», — заявил официальный представитель полиции Ричард Хрдина.

 

Сергей Кузьмин пытается как можно быстрее оформить документы для поездки в Чехию:

«Я буду обыскивать все люки, заглядывать за каждый забор. Я не уеду оттуда, пока не найду его».

 

Всех, кто обладает хоть какой-либо информацией, Сергей просит связаться с ним по WhatsApp:

+7 771 212 2558

+420 724 387 858


 

Источники: Инстаграм Сергея Кузьмина, prazska.drbna.cz

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Прага Чехия Казахстан
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