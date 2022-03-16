Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.65
USD
22.37
RUB
0.21
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d 12 °C
В Пардубице пьяный водитель пытался передать машину утке

В Пардубице пьяный водитель пытался передать машину утке

anastasiia_kn 820
Перед тем, как ехать в отделение, водитель передал ключи утки со словами, что его «девушка» присмотрит за машиной. Однако впоследствии за автомобилем приехала его жена.
В Пардубице пьяный водитель пытался передать машину утке

Пардубицкие полицейские с трудом сдержали улыбку, когда на пассажирском сиденье остановившейся машины увидели утку. Водитель сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения и для полноты картины оставил ключи вышеупомянутой утке, которую назвал своей девушкой.

«Водителя транспортного средства решили проверить на алкоголь и на этом веселье закончилось, потому что прибор показал 1,6 промилле. Поэтому у него на месте забрали водительские права и запретили дальнейшее вождение», — заявила пресс-секретарь полиции Маркета Яновска.

Перед тем, как ехать в отделение, водитель передал ключи утки со словами, что его «девушка» присмотрит за машиной. Однако впоследствии за автомобилем приехала его жена. 

Водителю грозит до одного года лишения свободы.

 

Источник: cnn.iprima.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
Автомобили Чехия Пардубице
Читайте
по теме 
Администрация Праги одобрила строительство туннеля «Бланка 2» — из Либни в Страшнице
14.03.2022 11:32 Экономика
Администрация Праги одобрила строительство туннеля «Бланка 2» — из Либни в Страшнице
1302
Правительство Чехии рассмотрит экстренные меры в связи с резким подорожанием бензина
07.03.2022 08:23 Экономика
Правительство Чехии рассмотрит экстренные меры в связи с резким подорожанием бензина
2109
Škoda Auto ограничит производство из-за вторжения России в Украину
01.03.2022 09:21 Экономика
Škoda Auto ограничит производство из-за вторжения России в Украину
2567
Водитель Audi в Остраве ехал со скоростью 200 км/ч
23.02.2022 15:55 Общество
Водитель Audi в Остраве ехал со скоростью 200 км/ч
1681
Последние новости:
16
марта
Из-под кровати торчали рука и колено. Домашний тиран прятался от чешской полиции
16.03.2022 17:16 Общество
Из-под кровати торчали рука и колено. Домашний тиран прятался от чешской полиции
1
Сотни людей вышли на Староместскую площадь в Праге, требуя больше помощи Украине
16.03.2022 16:34 Политика
Сотни людей вышли на Староместскую площадь в Праге, требуя больше помощи Украине
161
«Украине нужно оружие, тогда они смогут сами создать бесполётную зону», — премьер-министр Чехии
16.03.2022 15:50 Политика
«Украине нужно оружие, тогда они смогут сами создать бесполётную зону», — премьер-министр Чехии
246
Вакцинация детей из Украины в Чехии. Языковой барьер не станет помехой
16.03.2022 14:51 Общество
Вакцинация детей из Украины в Чехии. Языковой барьер не станет помехой
273
Неизвестный в Чехии расставил «ловушку» для велосипедистов. На шипы наступил прохожий
16.03.2022 14:30 Общество
Неизвестный в Чехии расставил «ловушку» для велосипедистов. На шипы наступил прохожий
366
Общая сумма долга чешского населения составила почти 3 триллиона крон
16.03.2022 13:53 Экономика
Общая сумма долга чешского населения составила почти 3 триллиона крон
293
«Из-за Земана мы косвенно поддержали войну в Украине», — говорит чешский социолог Габал
16.03.2022 13:21 Политика
«Из-за Земана мы косвенно поддержали войну в Украине», — говорит чешский социолог Габал
792
Чешская полиция невиновна в смерти цыгана в Теплице: состава преступления не обнаружено
16.03.2022 12:55 Политика
Чешская полиция невиновна в смерти цыгана в Теплице: состава преступления не обнаружено
475
Киев не бомбили во время визита чешских политиков
16.03.2022 11:44 Политика
Киев не бомбили во время визита чешских политиков
625
Чех направляет в Украину дроны, которые могут помочь в боевой ситуации
16.03.2022 11:12 Экономика
Чех направляет в Украину дроны, которые могут помочь в боевой ситуации
469


Мобильная версия