В Пардубице пьяный водитель пытался передать машину утке

Перед тем, как ехать в отделение, водитель передал ключи утки со словами, что его «девушка» присмотрит за машиной. Однако впоследствии за автомобилем приехала его жена.

Пардубицкие полицейские с трудом сдержали улыбку, когда на пассажирском сиденье остановившейся машины увидели утку. Водитель сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения и для полноты картины оставил ключи вышеупомянутой утке, которую назвал своей девушкой.

«Водителя транспортного средства решили проверить на алкоголь и на этом веселье закончилось, потому что прибор показал 1,6 промилле. Поэтому у него на месте забрали водительские права и запретили дальнейшее вождение», — заявила пресс-секретарь полиции Маркета Яновска.

Перед тем, как ехать в отделение, водитель передал ключи утки со словами, что его «девушка» присмотрит за машиной. Однако впоследствии за автомобилем приехала его жена.

Водителю грозит до одного года лишения свободы.

Источник: cnn.iprima.cz

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