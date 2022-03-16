Вакцинация детей из Украины в Чехии. Языковой барьер не станет помехой

Если следовать обычным правилам, то дети должны получить три дозы комбинированной вакцины против шести болезней. И одну дозу прививки от желтухи, кори и эпидемического паротита

По данным cтраховой компании VZP, около 68 000 детей из Украины застрахованы в Чешской Республике. Те из них, кого родители хотят записать в детские сады, должны иметь обязательные прививки. В Минздраве рассчитывают, что беженцам, которым не удастся подтвердить вакцинацию, будут делать прививки педиатры.

Председатель Ассоциации врачей общей практики для детей и подростков Илона Хюллеова прокомменировала это так:

«У некоторых родителей есть карта прививок, она у них на кириллице. Но мы справимся. Некоторые родители сами рассказывают, что дети не были привиты. С ними мы будем действовать так, как если бы мы вакцинировали наших детей. Проблема возникнет тогда, когда мы не сможем выяснить, был ли привит ребенок. Тут, наверное, будет зависеть от того, как мы узнаем анамнез, что скажут нам мамы».

О каких прививках идет речь для детского сада?

«Если следовать обычным правилам, то они должны получить три дозы комбинированной вакцины против шести болезней. И одну дозу прививки от желтухи, кори и эпидемического паротита».

Как быть с языковым барьером?

«Я думаю, языковой барьер легко преодолеть, если семьи будут понимать хотя бы русский язык. Кроме того, они часто приходят с кем-то, кто может для них перевести. Также у нас на попечении есть украинские семьи, которые живут здесь долгое время и предложили нам помощь с переводом. Так что языковой барьер не такая уж и проблема. Как справляться с большим количеством детей — пока решаем. Не все дети будут поставлены на учет традиционным способом, но мы постараемся, если им нужны прививки, это обеспечить. Возможно профилактические осмотры, если успеем».

Педиатры будет ждать мнения Минздрава. Сегодня в среду будет совещание в Минздраве по поводу того, стоит ли ревакцинировать некоторых детей, а также и по другим вопросам.

Источник: irozhlas.cz

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