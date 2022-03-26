Чешские СМИ: на домах россиян, протестующих против войны, появились надписи: «Здесь живет предатель»

В Калининграде, самом западном острове России на побережье Балтийского моря, на домах, где проживают задержанные участники антивоенных протестов, появились наклейки с надписью «Здесь живет предатель». Об этом сообщила российская редакция BBC.

17-летний Матвей, сын Оксаны Акмаевой, возвращаясь с вечерней прогулки со своей собакой, заметил двух мальчиков в темной одежде и масках, которые что-то приклеивали к двери. Один обернулся, и Матвей заметил, что на шапка цветов российского флага. Мальчишки тут же убежали, а Матвей принес домой наклейку «Здесь живет предатель», которую сорвал с входной двери.

Оксана утверждает, что никогда не имела отношения к политике. В последние годы она занималась продвижением культурных проектов в городе. Она была только один раз на митинге оппозиции в Москве. Одиннадцать лет спустя, в день нападения России на Украину, она вышла на митинг во второй раз в жизни. По данным сервера ОВД-Инфо в Калининграде, тогда полиция задержала два десятка человек.

«Я не могу объяснить, что я чувствовала и почему пошла на демонстрацию. Тот день для меня в кромешной тьме. И все дни, что идет война», — говорит Акмаева. Полиция задержала ее и составила в отношении нее протокол, указав ее адрес.

Александр Вавилов вышел на демонстрацию с плакатом «Нет войне» и бумагой с нарисованным сердцем. Его задержали, но Вавилов сообщил полиции адрес, по которому он зарегистрирован, а не адрес фактического проживания. Наклейка появилась там, где он зарегистрирован.

Наклейку «Здесь живет предатель» увидела и учительница Валерия Луневова, когда шла в парикмахерскую. Она считает хорошим знаком то, что перед ее возвращением ее убрал один из соседей. Она никогда не считала себя активисткой, раньше выступала только против повышения пенсионного возраста, но только на разрешенной властями акции. Она пошла на антивоенную демонстрацию 24 февраля, потому что ее ученики, которые учатся печь торты и делать десерты, сказали ей, что их позвали.

Вавилов сказал, что за годы работы в неправительственной антикоррупционной организации Transparency International он был «невосприимчив к всякого рода провокациям» и относился к ним с большим юмором. Даже Лунев не боится. Акмаева беспокоится в основном о сыне, которому она посоветовала остерегаться любых провокаций и подумать об эмиграции.

В этом контексте Оксана Акмаева напомнила, что навешивание ярлыков происходит в городе, населенном свидетелями так называемой Хрустальной ночи, когда Калининград назывался Кёнигсбергом и входил в состав Германии. Перед погромом нацисты рисовали звезды Давида на домах, где жили евреи.

Источник: ceskenoviny.cz

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