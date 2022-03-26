Русские в Праге протестуют против войны и Путина

Граждане России, проживающие в Чехии, днем ​​26 марта организовали акцию протеста против войны на Украине. Они хотят показать чехам, что не согласны с насилием и выступают против президента Владимира Путина. Затем участники митинга направилась к Староместской площади. По данным полиции, в демонстрации принимают участие около трех тысяч человек.

«Российские граждане в Чехии должны иметь возможность громко и массово сказать: нет войне, нет Путину, мы с Украиной, мы с Чехией, Европой и всем миром против российской агрессии», — заявили организаторы.

Протестующие собрались в час дня на площади Мира. Они заполнили всю площадь перед церковью Св. Людмилы. Участники демонстрации принесли транспаранты, указывающие на то, что россияне выступают против президента Владимира Путина не только в Москве или Санкт-Петербурге, но и на Дальнем Востоке и на Урале.

У некоторых были плакаты на русском и чешском языках, осуждающие нападение России на соседнюю страну. Видно было в основном белые и сине-белые флаги, символизирующие протесты России против войны, а также флаги Евросоюза, Чехии и Украины.

«В митинге принимают участие около трех тысяч человек. Пока все прошло без проблем, полиция находится на месте и наблюдает за происходящим», — сообщил пресс-секретарь пражской полиции Ян Рыбански.

Акция организована Пражским Русским антивоенным комитетом, который также организует благотворительные сборы и благотворительные акции. Они открыли прозрачный счет, на который русские могут пожертвовать помощь Украине. К полудню субботы на нем было 59 000 крон.

Организатор мероприятия Антон Литвин рассказал Hospodářské noviny, что чехам нужно было увидеть такое мероприятие, потому что русские, живущие в нашей стране, постоянно спрашивают, как они относятся к войне.