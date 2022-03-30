Фармацевты подготовили инструкцию, как узнать чешские варианты украинских лекарств

Чешская палата фармацевтов подготовила пособие для врачей и фармацевтов по поиску чешских аналогов украинских лекарств для пациентов-беженцев. Это поможет им найти лекарство с таким же действующим веществом.

По оценкам, в Чехии уже находится более 300 000 беженцев из Украины, примерно половина из которых дети. Менее десяти процентов составляют пожилые люди, которые чаще всего страдают хроническими заболеваниями.

«Некоторые из них хронически больны и регулярно принимают лекарства. Им необходимо продолжать назначенное лечение», — сообщила на сайте пресс-секретарь палаты Микаэла Бажантова. В инструкции описано, как найти препарат на сайте Минздрава Украины и узнать его действующее вещество.

По словам врачей, беженцы из Украины в настоящее время чаще всего обращаются за медицинской помощью с острыми проблемами, вызванными сложным переездом из страны, такими как простуда или проблемы с ЖКТ. Однако у хронически больных постепенно заканчиваются прописанные лекарства.

Источник: novinky.cz

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