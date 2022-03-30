Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.42
USD
21.87
RUB
0.26
UAH
0.74
Энциклопедия Карта Погода
10d 7 °C
Фармацевты подготовили инструкцию, как узнать чешские варианты украинских лекарств

Фармацевты подготовили инструкцию, как узнать чешские варианты украинских лекарств

anastasiia_kn 1556
Чешская палата фармацевтов подготовила пособие для врачей и фармацевтов по поиску чешских аналогов украинских лекарств для пациентов-беженцев. Это поможет им найти лекарство с таким же действующим веществом.
Фармацевты подготовили инструкцию, как узнать чешские варианты украинских лекарств

По оценкам, в Чехии уже находится более 300 000 беженцев из Украины, примерно половина из которых дети. Менее десяти процентов составляют пожилые люди, которые чаще всего страдают хроническими заболеваниями.

«Некоторые из них хронически больны и регулярно принимают лекарства. Им необходимо продолжать назначенное лечение», — сообщила на сайте пресс-секретарь палаты Микаэла Бажантова. В инструкции описано, как найти препарат на сайте Минздрава Украины и узнать его действующее вещество.

По словам врачей, беженцы из Украины в настоящее время чаще всего обращаются за медицинской помощью с острыми проблемами, вызванными сложным переездом из страны, такими как простуда или проблемы с ЖКТ. Однако у хронически больных постепенно заканчиваются прописанные лекарства.

 

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
здоровье Чехия беженцы
Читайте
по теме 
Какой метод выбрать: 6 направлений психотерапии с доказанной эффективностью
22.12.2021 09:44 Общество
Какой метод выбрать: 6 направлений психотерапии с доказанной эффективностью
1749
Консилиум: здоровье президента не позволяет ему полноценно работать
05.11.2021 15:17 Общество
Консилиум: здоровье президента не позволяет ему полноценно работать
2755
Olma в Чехии изъяло из продажи молоко в пластиковых бутылках из-за контаминации
22.10.2021 10:23 Общество
Olma в Чехии изъяло из продажи молоко в пластиковых бутылках из-за контаминации
4929
Полиция Чехии запретила посещать президента в больнице без согласия его лечащего врача
15.10.2021 16:21 Общество
Полиция Чехии запретила посещать президента в больнице без согласия его лечащего врача
2082
Последние новости:
30
марта
Петиция против дискриминации в Чехии граждан РФ и Беларуси — идёт сбор подписей
30.03.2022 17:14 Политика
Петиция против дискриминации в Чехии граждан РФ и Беларуси — идёт сбор подписей
385
Правительство Чехии одобрило повышение прожиточного минимума
30.03.2022 14:04 Экономика
Правительство Чехии одобрило повышение прожиточного минимума
847
В пражском торговом центре Котва откроется крупнейший чешский ретро-музей
30.03.2022 12:51 Культура
В пражском торговом центре Котва откроется крупнейший чешский ретро-музей
424
Полиция Чехии обвинила 12 человек в махинациях в системе Visapoint и отмывании сотен миллионов крон
30.03.2022 12:27 Общество
Полиция Чехии обвинила 12 человек в махинациях в системе Visapoint и отмывании сотен миллионов крон
1202
В Чехии прекратил работу еще один поставщик электроэнергии — компания Conte
30.03.2022 11:29 Экономика
В Чехии прекратил работу еще один поставщик электроэнергии — компания Conte
554
3 апреля на Летне в Праге состоится благотворительный концерт в помощь Украине
30.03.2022 10:38 Общество
3 апреля на Летне в Праге состоится благотворительный концерт в помощь Украине
539
Процессы выдачи разрешений на строительство в Чехии снова замедляются
30.03.2022 09:28 Экономика
Процессы выдачи разрешений на строительство в Чехии снова замедляются
637
В Праге из-за аварии 77 000 жителей остались без воды
30.03.2022 08:25 Общество
В Праге из-за аварии 77 000 жителей остались без воды
1093
29
марта
Чрезвычайное положение в Чехии будет действовать до конца мая
29.03.2022 19:40 Общество
Чрезвычайное положение в Чехии будет действовать до конца мая
1563
В Праге школьники во время уборки мусора нашли гранату
29.03.2022 17:38 Общество
В Праге школьники во время уборки мусора нашли гранату
1182


Мобильная версия