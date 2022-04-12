Как проходит экзамен в среднюю школу в Чехии для украинцев? Инструкция для школьников

Последний термин, когда дети-беженцы из Украины могли подать заявления на специализации с выпускным экзаменом, был 5 апреля 2022 г.

До экзамена

Для первого тура приема в средние школы подавалось не более 2 заявлений. Заявления подавались в избранные средние школы лично в здании школы, по почте или отправлялись в Датову схранку, реквизиты которой находится на сайте выбранной школы (образцы заявлений).

В заявлении нужно было указать, нужно ли вам освобождение от чешского языка. Кроме того, к заявлению нужно было приложить оригиналы двух последних табелей успеваемости о результатах обучения за предыдущие два года или честно

самостоятельно написать эти результаты.



Порядок прохождения экзаменов

Центр оценки результатов образования подготовил инструкцию о порядке приема абитуриентов в средние учебные заведения с выпускным экзаменом. Информационные материалы содержат краткое изложение основных принципов порядка приема на направления среднего образования с выпускным экзаменом и наиболее важные правила проведения государственного (единого) вступительного испытания.

►Основная информация о порядке приема в средние учебные заведения с выпускным экзаменом [PDF, на украинском]

Кратко:

— Вы можете сдавать государственный вступительный экзамен не более 2-х раз.

— В первый срок нужно сдавать экзамен в школе, указанной в заявлении на первом месте. Во второй срок в школе, которая будет указана в заявлении второй.

— Если подавать только одно заявление на специальность с государственным вступительным экзаменом, нужно сдать экзамен только один раз.

— В зависимости от специальности, экзамены проходят 12-20 апреля.

— Место проведения (адрес школы) будет указано в приглашении на экзамен, которое будет доставлено в электронном виде (или иным способом) от директора избранной школы.

— Если при подаче заявления подадите заявление об освобождении от вступительного экзамена по чешскому языку, то будете сдавать вступительный экзамен только по математике. Вместо экзамена по чешскому языку будет собеседование, которое проверит вашу способность изучать данную специализацию.

— Государственный вступительный экзамен по математике начинается в 8.30 часов назначенного дня. Всего времени на тест по математике дается 90 минут.

Список принятых абитуриентов будет известен не позднее 28 апреля 2022 г., после чего их опубликует школа (не более 2-х дней). В результаты процедуры приема будет учтен лучший из достигнутых результатов в тесте по математике, оценка за предыдущее образование и результат школьного вступительного экзамена, если он был.

►Задания с прошлых экзаменов можно посмотреть тут.

►Информация о ходе государственного (единого) вступительного экзамена [PDF, на украинском]





Источник: prijimacky.cermat.cz

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