Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.45
USD
22.52
RUB
0.27
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d 17 °C
Как проходит экзамен в среднюю школу в Чехии для украинцев? Инструкция для школьников

Как проходит экзамен в среднюю школу в Чехии для украинцев? Инструкция для школьников

anastasiia_kn 506
Последний термин, когда дети-беженцы из Украины могли подать заявления на специализации с выпускным экзаменом, был 5 апреля 2022 г.
Как проходит экзамен в среднюю школу в Чехии для украинцев? Инструкция для школьников

До экзамена

Для первого тура приема в средние школы подавалось не более 2 заявлений. Заявления подавались в избранные средние школы лично в здании школы, по почте или отправлялись в Датову схранку, реквизиты которой находится на сайте выбранной школы (образцы заявлений).

 

В заявлении нужно было указать, нужно ли вам освобождение от чешского языка. Кроме того, к заявлению нужно было приложить оригиналы двух последних табелей успеваемости о результатах обучения за предыдущие два года или честно

самостоятельно написать эти результаты.


Порядок прохождения экзаменов

Центр оценки результатов образования подготовил инструкцию о порядке приема абитуриентов в средние учебные заведения с выпускным экзаменом. Информационные материалы содержат краткое изложение основных принципов порядка приема на направления среднего образования с выпускным экзаменом и наиболее важные правила проведения государственного (единого) вступительного испытания.

 

►Основная информация о порядке приема в средние учебные заведения с выпускным экзаменом [PDF, на украинском]

Кратко:

— Вы можете сдавать государственный вступительный экзамен не более 2-х раз.

— В первый срок нужно сдавать экзамен в школе, указанной в заявлении на первом месте. Во второй срок в школе, которая будет указана в заявлении второй. 

— Если подавать только одно заявление на специальность с государственным вступительным экзаменом, нужно сдать экзамен только один раз.

— В зависимости от специальности, экзамены проходят 12-20 апреля.

— Место проведения (адрес школы) будет указано в приглашении на экзамен, которое будет доставлено в электронном виде (или иным способом) от директора избранной школы.

— Если при подаче заявления подадите заявление об освобождении от вступительного экзамена по чешскому языку, то будете сдавать вступительный экзамен только по математике. Вместо экзамена по чешскому языку будет собеседование, которое проверит вашу способность изучать данную специализацию.

— Государственный вступительный экзамен по математике начинается в 8.30 часов назначенного дня. Всего времени на тест по математике дается 90 минут.

 

Список принятых абитуриентов будет известен не позднее 28 апреля 2022 г., после чего их опубликует школа (не более 2-х дней). В результаты процедуры приема будет учтен лучший из достигнутых результатов в тесте по математике, оценка за предыдущее образование и результат школьного вступительного экзамена, если он был.

 

►Задания с прошлых экзаменов можно посмотреть тут.

►Информация о ходе государственного (единого) вступительного экзамена [PDF, на украинском]


Источник: prijimacky.cermat.cz

 

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
Чехия образование школы украинцы
Читайте
по теме 
Девушка хотела прыгнуть с Карлова моста. Ей помешал прохожий
12.04.2022 15:21 Экономика
Девушка хотела прыгнуть с Карлова моста. Ей помешал прохожий
315
Кота выкинули с девятого этажа. В Либерце состоится суд
12.04.2022 15:03 Общество
Кота выкинули с девятого этажа. В Либерце состоится суд
251
Злинская скорая помощь будет ездить на электромобиле
12.04.2022 13:23 Общество
Злинская скорая помощь будет ездить на электромобиле
162
Пражский центр помощи беженцам 14 апреля переедет на Высочаны
12.04.2022 12:24 Общество
Пражский центр помощи беженцам 14 апреля переедет на Высочаны
332
Последние новости:
12
апреля
Девушка хотела прыгнуть с Карлова моста. Ей помешал прохожий
12.04.2022 15:21 Экономика
Девушка хотела прыгнуть с Карлова моста. Ей помешал прохожий
315
Кота выкинули с девятого этажа. В Либерце состоится суд
12.04.2022 15:03 Общество
Кота выкинули с девятого этажа. В Либерце состоится суд
251
Злинская скорая помощь будет ездить на электромобиле
12.04.2022 13:23 Общество
Злинская скорая помощь будет ездить на электромобиле
162
Пьяные туристы в Праге прыгали по капотам припаркованных авто
12.04.2022 12:53 Экономика
Пьяные туристы в Праге прыгали по капотам припаркованных авто
1768
Пражский центр помощи беженцам 14 апреля переедет на Высочаны
12.04.2022 12:24 Общество
Пражский центр помощи беженцам 14 апреля переедет на Высочаны
332
Прага выделит 9 миллионов на помощь бездомным
12.04.2022 11:14 Общество
Прага выделит 9 миллионов на помощь бездомным
242
26 500 беженцев стали ходить в Чехии в детские сады и начальные школы
12.04.2022 11:15 Общество
26 500 беженцев стали ходить в Чехии в детские сады и начальные школы
288
В пражском аэропорту произошел взрыв. Полиция проверяет подозрительный багаж.
12.04.2022 09:40 Общество
В пражском аэропорту произошел взрыв. Полиция проверяет подозрительный багаж.
2518
Политик в Чехии выложил бутерброды в форме буквы Z, дело расследует полиция
12.04.2022 08:30 Политика
Политик в Чехии выложил бутерброды в форме буквы Z, дело расследует полиция
1857
11
апреля
Национальный симфонический оркестр Украины — Ukraine Now and Forever — в Праге
11.04.2022 19:44 Культура
Национальный симфонический оркестр Украины — Ukraine Now and Forever — в Праге
707


Мобильная версия