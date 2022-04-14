Разыскивается «мороженое» за 7 тысяч крон. В Пардубицком крае украли световую вывеску в форме рожка

Кража произошла в деревне Бржехи Пардубицкого края. Кто-то украл из местного ларька световую вывеску в виде мороженого. Рожок исчез предположительно в понедельник-вторник.

«Чтобы его украсть много силы не надо. Рожок полый, весит до пяти килограммов — размером около полтора метра», — говорит владелица ларька. Она также просит потенциальных свидетелей кражи сообщить ей по электронной почте: [email protected].

«Не думаю, чтобы это был другой продавец мороженого. Рожок может со временем появиться в продаже на одном из интернет-базаров где-то в другом месте, потому что здесь все вокруг его узнают», — считает владелица.

Стоимость баннера составляет около семи тысяч крон.

Источник: idnes.cz