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Разыскивается «мороженое» за 7 тысяч крон. В Пардубицком крае украли световую вывеску в форме рожка

Разыскивается «мороженое» за 7 тысяч крон. В Пардубицком крае украли световую вывеску в форме рожка

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Кража произошла в деревне Бржехи Пардубицкого края. Кто-то украл из местного ларька световую вывеску в виде мороженого. Рожок исчез предположительно в понедельник-вторник.
Разыскивается «мороженое» за 7 тысяч крон. В Пардубицком крае украли световую вывеску в форме рожка

«Чтобы его украсть много силы не надо. Рожок полый, весит до пяти килограммов — размером около полтора метра», — говорит владелица ларька. Она также просит потенциальных свидетелей кражи сообщить ей по электронной почте: [email protected].

«Не думаю, чтобы это был другой продавец мороженого. Рожок может со временем появиться в продаже на одном из интернет-базаров где-то в другом месте, потому что здесь все вокруг его узнают», — считает владелица.

Стоимость баннера составляет около семи тысяч крон.

 

Источник: idnes.cz

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Темы
преступность Пардубице Пардубицкий край Чехия
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