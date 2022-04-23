18 человек в Чехии привлечены к уголовной ответственности за одобрение войны в Украине

Чешские полицейские по всей стране уже обвинили 18 человек в одобрении российской агрессии в Украине и расследуют более 50 других дел. Всего в связи с войной в полицию поступило почти 700 заявлений.

Об этом заявил пресс-секретарь президиума полиции Ондржей Моравчик.

«За одобрение агрессии возбуждено 18 уголовных дел. Полиция ведет уголовные производства еще по 53 таким делам, по которым пока не предъявлено обвинение», — уточнил Моравчик.

Он добавил, что из-за войны в Украине полиция расследует в общей сложности 173 дела, но многие из них касаются таких преступлений, как порча фасадов, нанесение граффити или порча российской символики.

Подавляющее большинство из почти 700 объявлений исходят от граждан, часто благодаря сообщениям людей в социальных сетях.

В том числе полиция расследует инцидент с учительницей чешского языка из начальной школы Na Dlouhém lánu в Праге 6. Женщина утверждала восьмиклассникам, что в Киеве нет войны. Когда студенты возражали, она спросила их, смотрят ли они новости на Чешском телевидении, а затем объяснила, что им нужно искать информацию в других источниках.

«ČT1 принадлежит к группе СМИ, связанных с миллиардером Соросом. И мы точно знаем, кто им платит», — сказала она. В видеозаписи, которую сделали ученики, она также заявила, что украинцы убивают русское население на Донбассе с 2014 года.

«Русских ликвидировали в районе Донецка и Луганска только потому, что они были русскими. И ликвидировали их реально украинские нацистские группировки, так что дверь в казарму захлопывали, поджигали, детей убивали и т.д. И так постоянно с 2014 года», — она сказала. Российская пропаганда распространяет те же обвинения, пытаясь оправдать нападение на Украину.

Чешка все обвинения отвергает и говорит, что представила студентам только факты.

После того, как видеозапись стала достоянием общественности, директор школы запретила учителю выходить на работу и хотела ее уволить. Однако женщина заявила о нетрудоспособности и подала жалобу на руководство школы через адвоката.

Она также потребовала наказания ученика, сделавшего видеозапись. По ее словам, он нарушил школьные правила.

«Пражская полиция обратила внимание на эту ситуацию и занимается ею. Дело находится в стадии расследования, и следователи по уголовным делам выясняют, был ли в связи с этим нарушен закон», — заявил в пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек.

Напротив, полиция не будет заниматься расследованием дела о бутербродах в Йилемнице. Местный депутат от партии SPD Бронислав Калвода украсил бутерброды буквой «Z», которая, помимо прочего, является символом российской агрессии в Украине. Фотографии он разместил в Facebook. Руководство города отстранило его от должности.

По словам пресс-секретаря полиции Иваны Балаковой, результаты расследования не привели к возбуждению уголовного дела. «Мужчина, которого мы допросили в связи с этим, не поддерживал вторжение России в Украину. Буквы Z на бутербродах он объяснил тем, что они были приготовлены для его подруги Зузаны. Такое же объяснение он дал и журналистам», — сказала Балакова.

Источник: novinky.cz