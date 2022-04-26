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Мобильное приложение E.ON Drive теперь будет направлять водителей электромобилей к 700 зарядным устройствам в Чехии

Мобильное приложение E.ON Drive теперь будет направлять водителей электромобилей к 700 зарядным устройствам в Чехии

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Сейчас приложение используют уже 4200 пользователей.
Мобильное приложение E.ON Drive теперь будет направлять водителей электромобилей к 700 зарядным устройствам в Чехии

Одной из целей E.ON в области электромобильности является повышение комфорта для пользователей электромобилей. Компания не только активно занимается строительством инфраструктуры общественного транспорта, но и также постоянно совершенствует предоставляемые услуги. С картой E.ON Drive водители теперь могут заряжаться почти на 700 станциях в Чешской Республике, включая основные сети. Все эти зарядные станции они найдут в мобильном приложении E.ON Drive, которое поможет им сориентироваться и узнать всю информацию о станции.

«Мы расширили возможности фильтров, чтобы клиентам было легче находить подходящие станции. Таким образом, они могут фильтровать станции отдельных провайдеров. Если они хотят видеть только нашу сеть, они настроят только нашу. В то же время мы уточнили общую информацию о данных точках зарядки, чтобы клиенты могли лучше ориентироваться в них», — добавляет Якуб Котт из отдела мобильных услуг E.ON Energie.

«Наша цель состоит в том, чтобы водители могли обойтись одним приложением в своем путешествии по Европе, к которому они привыкли, без необходимости искать, переключать или устанавливать все больше и больше инструментов», — добавляет Мартин Клима.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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Автомобили электричество Чехия Европа
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