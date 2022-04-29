«Виновата не короткая юбка, а насильник». Выставка против обвинений жертв в Чехии

На новой выставке в Чехии показали, в чем были одеты реальные жертвы изнасилований, чтобы рассеять предрассудки в чешском обществе.

Причина изнасилований — не короткая юбка, а сам насильник. Так заявляет новая выставка возле Вацлавской площади в Праге. Представленная в четверг в центре Праги выставка «Что было надето на нас до изнасилования» («Co jsme měli na sobě, než nás znásilnili») организована Amnesty International и Konsent, организацией, занимающейся предотвращением сексуального насилия и домогательств.

Инсталляция демонстрирует истории реальных жертв изнасилования и призвана развеять широко распространенное мнение о том, что жертва может быть ответственна за нападение.

Инсталляция доступна к просмотру прямо с улицы Штепанска 37, недалеко от Вацлавской площади до 5 мая.

Статистика по Чехии

В 2016 году опрос Amnesty International показал, что 67% чехов считают, что в изнасиловании виновата жертва. В ответ активисты запустили инициативу «Konsent», чтобы развеять мифы о сексуальном насилии.

«Более половины населения Чехии считают, что к изнасилованию приводит вызывающая одежда жертвы, пьянство или [решение] остаться одной в безлюдном месте. Хотя по статистике большинство изнасилований не проиходят в ночь после дискотеки в отдаленной части парка и с неизвестным преступником», — сказала Ирена Хулова из Amnesty International в Чехии.

Инсталляция хочет напомнить людям, что изнасилование чаще всего совершает человек, которого жертва хорошо знает — друг, партнер, одноклассник, коллега, муж или другие родственники, и поэтому одежда не имеет значения.

Большая часть одежды, представленная на выставке, была отобрана на основе конкретного описания реальных женщин и мужчин, переживших изнасилование. Некоторые вещи точно такие же, какие были на жертвах до изнасилования.

Согласно отчету Евробарометра за 2016 год, почти четверть (24%) респондентов из Чехии считают принудительный интимный акт с партнером чем-то, что не противоречит закону. Что касается изнасилования, некоторые чехи (17%) посчитали его оправданным в некоторых случаях, например, когда человек не сопротивляется или если они перед этим флиртовали.

57% респондентов из Чехии также считают, что женщины с большей вероятностью будут изнасилованы незнакомцем, хотя на самом деле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что во всех странах преступником чаще всего является кто-то, кого жертва знает.

Для решения этой проблемы «Konsent» провела семинары по предотвращению сексуального насилия «When You Want» и организовала группу взаимопомощи для женщин, ставших жертвами сексуального насилия.

В 2019 году организация решила бороться с домогательствами в барах и клубах с помощью кампании «Уважение — это привлекательно» и создала сеть компаний, где пресекаются домогательства.

«Потому что флирт — это весело, а домогательства — нет», — говорят организаторы.

По мере роста спроса на молодежные семинары Konsent разработал методики преподавания полового воспитания для учителей в рамках проекта, поддерживаемого Фондом OSF, они также предлагают семинары для родителей о том, как говорить с детьми о сексе или кибер-насилии.

Устаревшее законодательство

Юридическое определение изнасилования в Чешской Республике определяет акт как принуждение к сексу «путем насилия или угрозы насилия или угрозы другого серьезного вреда» и «[злоупотребление] его/ее неспособностью защитить себя».

В то время, когда многие европейские страны переходят к определению изнасилования, основанному на отсутствии или отмене согласия, чешское определение, основанное на допущении силы или насилия, быстро устаревает. Поэтому в этом году Konsent начал лоббировать изменение закона об изнасиловании, вызванное негодованием по поводу действующего законодательства.

Более половины женщин в Чешской Республике в какой-то момент своей жизни подвергались той или иной форме сексуальных домогательств и насилия. Инциденты варьируются от словесных оскорблений, нежелательных прикосновений или интимных сообщений до изнасилования, с чем сталкиваются 9% женщин и 2% мужчин.

Источник: expats.cz