Мужчина в Праге разбил двери автобуса ногой, упал и потерял тапок

Мужчина решил «разобраться» с дверью автобуса на остановке «Летняны» 18 февраля около семи утра.
«Сначала он вел себя как обычный пассажир, но, выйдя из автобуса, ударил ногой по входной двери, разбив стеклянную панель. О том, что он не является профессиональным борцом, свидетельствует тот факт, что он упал на землю после удара, а также потерял свой шлёпанец в автобусе», — заявила пресс-секретарь полиции Виолета Ширжиштёва в заявлении для журналистов.
Она добавила, что его действия нанесли ущерб в размере тридцати тысяч крон. Сейчас полиция просит граждан помочь опознать мужчину. Он также ищет свидетелей, которые ехали по 140-му маршруту в тот же день до семи утра и заметили там человека, передвигавшегося только в одном шлёпанце.
Источник: prazska.drbna.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день