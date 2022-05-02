Мужчина в Праге разбил двери автобуса ногой, упал и потерял тапок

Пражская полиция разыскивает нарушителя спокойствия, который пробил стеклянную панель двери автобуса в Летнянах. Он нанес ущерб в размере тридцати тысяч крон, ему грозит на срок до года и при всем этом он потерял обувь.

Мужчина решил «разобраться» с дверью автобуса на остановке «Летняны» 18 февраля около семи утра.

«Сначала он вел себя как обычный пассажир, но, выйдя из автобуса, ударил ногой по входной двери, разбив стеклянную панель. О том, что он не является профессиональным борцом, свидетельствует тот факт, что он упал на землю после удара, а также потерял свой шлёпанец в автобусе», — заявила пресс-секретарь полиции Виолета Ширжиштёва в заявлении для журналистов.

Она добавила, что его действия нанесли ущерб в размере тридцати тысяч крон. Сейчас полиция просит граждан помочь опознать мужчину. Он также ищет свидетелей, которые ехали по 140-му маршруту в тот же день до семи утра и заметили там человека, передвигавшегося только в одном шлёпанце.



Источник: prazska.drbna.cz

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