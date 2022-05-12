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Полиция задержала 205 человек, которые нелегально перевозили беженцев через границы

Полиция задержала 205 человек, которые нелегально перевозили беженцев через границы

420on.cz 440
В ходе масштабного международного рейда в Австрии, Чехии, Румынии и Словакии полиция арестовала 205 человек, подозреваемых в торговле людьми. Банда помогла нелегально перевезти через границу более 36 тыс. людей, сообщает австрийское агентство АПА со ссылкой на местное министерство внутренних дел.
Полиция задержала 205 человек, которые нелегально перевозили беженцев через границы

Преступная организация несет ответственность, в том числе, за январскую стрельбу по австрийским солдатам, охранявшим границу с Венгрией, и за октябрьскую гибель двух беженцев, задохнувшихся в небольшом фургоне.

«Это один из самых больших успехов в борьбе с контрабандной мафией за последние годы», — заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер. Вместе с руководителями австрийской полиции во время презентации результатов международного рейда он также заявил, что доходы преступной группы достигли 152 млн евро (3,8 млрд крон).

Полиция установила, что руководителем всей организации был 28-летний гражданин Румынии, которому удалось сбежать из тюрьмы в Санкт-Пельтене (Австрия) в ноябре 2020 года во время лечения в больнице.

Из 205 арестов 92 были произведены в Австрии, остальные 113 — в Чехии, Словакии и Румынии. АПА не предоставило более подробной информации о чешских членах этой организации или роли чешской полиции в расследовании.

С начала прошлого года полиция австрийской федеральной земли Бургенланд зафиксировала увеличение числа попыток нелегального пересечения венгерско-австрийской границы в районе к югу от Вены. Контрабандисты использовали небольшие фургоны, в которых обычно помещалось тридцать человек.

В январе молдавский контрабандист перевез беженца через пограничный переход Бильдейн, остановился на австрийской территории и дважды открыл огонь по военным, возвращаясь в Венгрию. Тогда никто не пострадал. В октябре прошлого года австрийские пограничники обнаружили двух задохнувшихся беженцев в брошенном фургоне недалеко от деревни Зигендорф.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
полиция беженцы Чехия Австрия Словакия преступность
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