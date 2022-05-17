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Крупная авария на шоссе D1 в Чехии: два человека погибли

Крупная авария на шоссе D1 в Чехии: два человека погибли

420on.cz 910
​17 мая грузовик на трассе D1 выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями. В результате ДТП два человека погибли, еще несколько человек пострадали.
Крупная авария на шоссе D1 в Чехии: два человека погибли

Авария заблокировала автомагистраль D1 возле деревни Велке Поповице во вторник утром. Два человека погибли, еще несколько человек получили серьезные травмы. На помощь им также прибыл вертолет.

Авария произошла на 14-м километре шоссе D1, но более подробной информации пока нет, так как сайт Управления автомобильных дорог Чехии не работает.

«Спасатели работают на месте аварии грузовика и трех автомобилей. На место также вылетел вертолет, прибыли и другие подразделения IRS», — сообщила пресс-секретарь спасательной службы Петра Хомолова.

Движение транспорта в направлении на Брно закрыто, в сторону Праги открыты две полосы движения.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция спасатели Автомобили Чехия авария дтп
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