Где в Чехии можно выйти на прогулку с ламой или покататься на верблюде?

В часе езды от Праги находится ферма, где можно совершить прогулку с ламой. Опытный заводчик Иржи Шванда знает о ламах все. В качестве туриста он провел несколько недель в Перу, влюбился в этих священных животных и решил разводить их в Чехии.

Ламы были одомашнены более четырёх тысячелетий назад на территории нынешнего Перу. Ламу, в основном, используют как вьючное животное. Предки лам — гуанако, жили на высокогорных плато в Андах. Этот вид до сих пор используется для перевозки тяжёлых грузов через горные хребты по тропам, недоступным для современного транспорта.

Навьючивают только самцов: одно животное переносит за день 27—45 кг на расстояние около 24 км. Если вьюк слишком тяжёл, лама останавливается и садится, никакое наказание не заставит её надрываться, назойливому погонщику она просто плюнет в лицо зловонной жвачкой. Самки лам используются только для размножения: их никогда не доят и не навьючивают.

На ферме живёт самец, несколько самок, а также один альпак Миречек. Лама отличается от альпака большим размером и более удлиненной головой.

«Наше племенное хозяйство является частью верблюжьей фермы в Загостице недалеко от Хынова в Таборском районе. Мы стараемся разводить наших животных максимально естественным образом — что касается еды, просторных левад и ветеринарной помощи. Все животные содержатся с особой заботой. Я буду рад приветствовать вас на ферме и буду уделять вам максимум внимания», — говорит Иржи Шванда.

Прогулки с ламой всегда начинаются в 9 часов утра и проводятся круглый год. Сначала посетителей ждет небольшая лекция о разведении лам, их привычках и знакомство с животными. Прогулки проводятся в небольших группах по 2-4 человека. Конечно, больше всего радости и удовольствия от прогулки получают дети, но и взрослым будет интересно узнать больше о красивых и гордых животных, которые любят своего хозяина и случаются его. Иржи Шванда покажет, как правильно одеть на ламу недоуздок и вывести ее из левады, а затем даст ценные советы, на что обратить внимание во время прогулки. Например, лама по имени Александр обычно ведет себя хорошо, идет за человеком, когда тот сделает первый шаг и даст команду: “Идем!”. Однако и у него иногда бывает плохое настроение и он может даже плюнуть, как верблюд. Но этого не стоит бояться. Самки ламы более капризны и пугливы, на прогулку они идут охотно за Александром, но в пути могут начать обгонять своих соседей или делать круги вокруг гостей. Ламы — животные пугливые, они не любят, когда кто-то делает резкие движения рядом с ними, поэтому нужно вести себя спокойно, не размахивать руками и не бегать вокруг лам (особенно, это касается маленьких детей). Еще одна важная деталь — кормить лам запрещено. Всю необходимую еду они получают от заводчика и не приучены к кормлению с руки.

Стоимость прогулки с ламой составляет 700 крон за полтора часа. Ламу могут сопровожджать два человека, если людей больше — то это оплачивается дополнительно. Фермер рекомендует совершать прогулки с ламой в паре.

Если же вы решили приехать к ламам в гости, здесь же вы увидите ферму, где разводят верблюдов. На верблюдах можно покататься по предварительной договоренности. Как именно — мы расскажем в другой раз.

Более подробная информация о прогулках с ламой доступна на сайте https://lamafarma.cz/

Информацию о посещении фермы верблюдов можно найти здесь https://velbloudi.cz/