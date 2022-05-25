Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.65
USD
23.12
RUB
0.4
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
10d 16 °C
Где в Чехии можно выйти на прогулку с ламой или покататься на верблюде?

Где в Чехии можно выйти на прогулку с ламой или покататься на верблюде?

420on.cz 238
В часе езды от Праги находится ферма, где можно совершить прогулку с ламой. Опытный заводчик Иржи Шванда знает о ламах все. В качестве туриста он провел несколько недель в Перу, влюбился в этих священных животных и решил разводить их в Чехии.
Где в Чехии можно выйти на прогулку с ламой или покататься на верблюде?

Ламы были одомашнены более четырёх тысячелетий назад на территории нынешнего Перу. Ламу, в основном, используют как вьючное животное. Предки лам — гуанако, жили на высокогорных плато в Андах. Этот вид до сих пор используется для перевозки тяжёлых грузов через горные хребты по тропам, недоступным для современного транспорта.

Навьючивают только самцов: одно животное переносит за день 27—45 кг на расстояние около 24 км. Если вьюк слишком тяжёл, лама останавливается и садится, никакое наказание не заставит её надрываться, назойливому погонщику она просто плюнет в лицо зловонной жвачкой. Самки лам используются только для размножения: их никогда не доят и не навьючивают.

На ферме живёт самец, несколько самок, а также один альпак Миречек. Лама отличается от альпака большим размером и более удлиненной головой.

«Наше племенное хозяйство является частью верблюжьей фермы в Загостице недалеко от Хынова в Таборском районе. Мы стараемся разводить наших животных максимально естественным образом — что касается еды, просторных левад и ветеринарной помощи. Все животные содержатся с особой заботой. Я буду рад приветствовать вас на ферме и буду уделять вам максимум внимания», — говорит Иржи Шванда.

Прогулки с ламой всегда начинаются в 9 часов утра и проводятся круглый год. Сначала посетителей ждет небольшая лекция о разведении лам, их привычках и знакомство с животными. Прогулки проводятся в небольших группах по 2-4 человека. Конечно, больше всего радости и удовольствия от прогулки получают дети, но и взрослым будет интересно узнать больше о красивых и гордых животных, которые любят своего хозяина и случаются его. Иржи Шванда покажет, как правильно одеть на ламу недоуздок и вывести ее из левады, а затем даст ценные советы, на что обратить внимание во время прогулки. Например, лама по имени Александр обычно ведет себя хорошо, идет за человеком, когда тот сделает первый шаг и даст команду: “Идем!”. Однако и у него иногда бывает плохое настроение и он может даже плюнуть, как верблюд. Но этого не стоит бояться. Самки ламы более капризны и пугливы, на прогулку они идут охотно за Александром, но в пути могут начать обгонять своих соседей или делать круги вокруг гостей. Ламы — животные пугливые, они не любят, когда кто-то делает резкие движения рядом с ними, поэтому нужно вести себя спокойно, не размахивать руками и не бегать вокруг лам (особенно, это касается маленьких детей). Еще одна важная деталь — кормить лам запрещено. Всю необходимую еду они получают от заводчика и не приучены к кормлению с руки. 

Стоимость прогулки с ламой составляет 700 крон за полтора часа. Ламу могут сопровожджать два человека, если людей больше — то это оплачивается дополнительно. Фермер рекомендует совершать прогулки с ламой в паре.

Если же вы решили приехать к ламам в гости, здесь же вы увидите ферму, где разводят верблюдов. На верблюдах можно покататься по предварительной договоренности. Как именно — мы расскажем в другой раз. 

Более подробная информация о прогулках с ламой доступна на сайте https://lamafarma.cz/

Информацию о посещении фермы верблюдов можно найти здесь https://velbloudi.cz/

 
Рассказать всем:
Темы
животные отдых дети Чехия
Читайте
по теме 
Издевательство над кошками в чешской квартире. Животные болели, им не давали еды и воды
25.05.2022 14:04 Общество
Издевательство над кошками в чешской квартире. Животные болели, им не давали еды и воды
82
Из пражского зоопарка сбежали четыре орангутанга
19.05.2022 20:41 Общество
Из пражского зоопарка сбежали четыре орангутанга
5124
В кемпинге в Чехии собака серьезно покусала трехлетнюю девочку
08.05.2022 15:10 Общество
В кемпинге в Чехии собака серьезно покусала трехлетнюю девочку
1702
В Чехии разыскивается хозяин собаки, которая спровоцировала аварию
05.05.2022 10:58 Общество
В Чехии разыскивается хозяин собаки, которая спровоцировала аварию
1113
Последние новости:
25
мая
Издевательство над кошками в чешской квартире. Животные болели, им не давали еды и воды
25.05.2022 14:04 Общество
Издевательство над кошками в чешской квартире. Животные болели, им не давали еды и воды
82
Беженцы на пражском вокзале привлекли внимание британского издания The Guardian
25.05.2022 13:23 Политика
Беженцы на пражском вокзале привлекли внимание британского издания The Guardian
454
Второе подозрение на обезьянью оспу в Чехии
25.05.2022 12:30 Общество
Второе подозрение на обезьянью оспу в Чехии
365
Чешский хоккеист Яромир Ягр попал в аварию
25.05.2022 11:25 Общество
Чешский хоккеист Яромир Ягр попал в аварию
470
Захоронение экзотических животных нашли у дороги недалеко от Кладно
25.05.2022 10:36 Общество
Захоронение экзотических животных нашли у дороги недалеко от Кладно
313
Возможностей подработать в Чехии стало больше, однако интереса меньше
25.05.2022 09:49 Экономика
Возможностей подработать в Чехии стало больше, однако интереса меньше
1101
Перспективы чешских ресторанов: пиво будет стоить 70 крон, обеды подорожают
25.05.2022 09:08 Экономика
Перспективы чешских ресторанов: пиво будет стоить 70 крон, обеды подорожают
664
24
мая
Еще один палаточный городок для беженцев будет построен в пражских Малешицах
24.05.2022 21:03 Общество
Еще один палаточный городок для беженцев будет построен в пражских Малешицах
759
В Чехии сокращается количество компаний с российскими собственниками
24.05.2022 16:29 Экономика
В Чехии сокращается количество компаний с российскими собственниками
1593
Одиннадцать чехов получили отказ на просьбу вступить в украинскую армию
24.05.2022 15:48 Общество
Одиннадцать чехов получили отказ на просьбу вступить в украинскую армию
1396


Мобильная версия