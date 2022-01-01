Блэкаут в центре Праги: в некоторых районах произошло массовое отключение электроэнергии

Некоторые районы чешской столицы утром 2 июня оказались без электричества. Массовое отключение электроэнергии затронуло центр города и некоторые периферийные районы, особенно правобережье Влтавы. Отключение коснулось и трамвайного транспорта. Причина — техническая неисправность на подстанции в Ходове.

Компания ČEPS не поставляет электроэнергию компании Pražská energetika (PRE), которая пытается обеспечить электричеством пострадавшие районы с других подстанций, например, в Малешицах, заявил пресс-секретарь PRE Петр Голубец.

«На данный момент центральные районы столицы Праги, а также Прага 5, Прага 10 или Прага 4 оказались без электричества», — сказал Голубец. «Примерно за десять минут до 9:00 мы, как Pražská energetika, перестали получать электроэнергию от вышестоящей системы передачи, в частности, от подстанции 400 кВ ČEPS в Ходове», — добавил он.

PRE пока не знает, сколько домохозяйств и компаний остались без электричества, но по приблизительным подсчетам это около 25% потребителей. Пожарные сообщают об отключениях электроэнергии в Виноградах, Забелицах и Ходове, где, например, люди застряли в лифте.

Транспортная компания зафиксировала временную остановку трамвайного движения на правом берегу Влтавы. Движение метро также ограничено.

«Отключение электроэнергии привело к остановке всех трамваев в центре города и на всем правом берегу Влтавы», — сообщил пражский транспортный оператор в Twitter.

ČEPS является оператором системы передачи электроэнергии в Чешской Республике. Сейчас компания работает над устранением аварии.

Система электропередач в Чешской Республике состоит из более чем 5690 километров линий электропередач, 44 подстанций и 79 трансформаторов.

Источник: novinky.cz