Где, когда и почем в Чехии можно самим собирать свежую клубнику

​Джемы, клубника со взбитыми сливками или вареники — все это можно приготовить, собрав свежую клубнику самостоятельно и по более привлекательной цене. Сезон клубники обычно начинается в июне, чехи любят каждый год ходить на клубничные плантации, где они могут сами собрать свежую клубнику. При этом килограмм ягод обойдется примерно в два раза дешевле, чем если бы вы купили клубнику в магазине, да и вкус у них обычно лучше.

В этой статье опубликован список плантаций клубники в отдельных регионах Чехии со ссылками на сайты, а также указанием того, когда начинается сбор клубники и по какой цене за килограмм можно купить сладкие ягоды.

Сейчас в чешских магазинах цена за килограмм значительно превышает 100 крон. Самостоятельный сбор требует больше времени и сил, чем просто взять клубнику с полки в магазине, но зато можно хорошо сэкономить. Средняя цена самосбора в этом году чаще всего колеблется от 60 до 70 крон за килограмм.

Следует учитывать, что сроки самостоятельного сбора урожая определяются временем созревания ягод на каждой из плантаций и их количеством. Поэтому каждая плантация начинает сезон 2022 года в разные даты, а стоимость клубники также может отличаться. Из-за различий в урожайности не все хозяйства уже опубликовали информацию о сроках и ценах сбора урожая этого года. Однако более точную информацию можно будет получить на сайтах этих компаний в ближайшее время.

Источник: novinky.cz