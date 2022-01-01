Где, когда и почем в Чехии можно самим собирать свежую клубнику

В этой статье опубликован список плантаций клубники в отдельных регионах Чехии со ссылками на сайты, а также указанием того, когда начинается сбор клубники и по какой цене за килограмм можно купить сладкие ягоды.
Сейчас в чешских магазинах цена за килограмм значительно превышает 100 крон. Самостоятельный сбор требует больше времени и сил, чем просто взять клубнику с полки в магазине, но зато можно хорошо сэкономить. Средняя цена самосбора в этом году чаще всего колеблется от 60 до 70 крон за килограмм.
Следует учитывать, что сроки самостоятельного сбора урожая определяются временем созревания ягод на каждой из плантаций и их количеством. Поэтому каждая плантация начинает сезон 2022 года в разные даты, а стоимость клубники также может отличаться. Из-за различий в урожайности не все хозяйства уже опубликовали информацию о сроках и ценах сбора урожая этого года. Однако более точную информацию можно будет получить на сайтах этих компаний в ближайшее время.
Источник: novinky.cz
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Мы поможем составить Вам маршрут путешествия в Чехию, для этого Вам достаточно посетить рубрику "Отдых" и сервис "Достопримечательности".