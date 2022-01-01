В Брно на трассу выехали дети на электромобиле. Полицейским сказали, что просто «не туда» свернули

Два маленьких мальчика решили прокатиться и удивить весь город Брно — они отправились кататься на своем детском электромобиле по опасной дороге. Ситуацию заметили прохожие, которые сообщили в полицию города.

Полиция детей остановила и начала выяснять, как они попали на четырехполосную дорогу. Проезжающим мимо водителям удалось наблюдать комичную картину, как полицейские спешат к маленькой детской машинке, чтобы оградить детей о возможной опасности на дороге.

Мальчики, скорее всего, ходят в начальные классы. Один из них сначала расплакался, но взял себя в руки и начал живо обсуждать с полицейскими, как работает его «спортивная машина». Дети утверждали, что игрушечная машинка может передвигаться со скоростью до трехсот километров в час, и уверяли патрульных, что так же уедут домой. Мальчики рассказали, что просто случайно свернули не туда.

Патруль городской полиции в конечном итоге сопроводил их к родителям.



Источник: brnenska.drbna.cz

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