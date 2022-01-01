В Брно мужчина брызнул в соседа перцовым баллончиком за то, что тот закурил у себя на балконе

Спор из-за курения на балконе многоквартирного дома разразился в Брно в четверг. Один из мужчин был так рассержен из-за сигаретного дыма, что брызнул другому в глаза перцовым баллончиком.

По их словам, мужчины из района Лесна уже несколько лет спорят друг с другом. В четверг снова разгорелись страсти.

В тот вечер 40-летний мужчина вышел на балкон, чтобы закурить и выпить кофе. Но это разозлило его 46-летнего соседа, у которого закончилось терпение, – он взял в руку перцовый баллончик и брызнул им в лицо соседу.

Полицейские не сказали, кто вызвал патруль.

«По красным глазам было ясно, что он действительно пострадал от неизвестного вещества, которое подействовало не только на глаза, но и на верхнюю часть тела», — добавила Скрживанкова.

Пострадавший мужчина медицинскую помощь не запросил.

Источник: novinky.cz

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