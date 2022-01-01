Полиция задержала группу несовершеннолетних на дискотеке в Есенице за распитие алкоголя

10 июня во время проверки на дискотеках в районе Есенице сотрудники полиции обнаружили там 11 подростков, которые употребляли алкоголь.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Тереза ​​Нойбауэрова.

Полиция отправилась проверить, как развлекаются молодые люди на двух дискотеках в Есенике и Яворнике. В рейде участвовали 17 полицейских, а также две полицейские собаки.

«11 несовершеннолетних находились в состоянии алкогольного опьянения. У двоих из них тест на наличие алкоголя в крови показал около 1 промилле, Рекордсменкой стала девушка, у которой тест показал 1,88 промилле алкоголя", — рассказала пресс-секретарь.

Подростков перевезли в районное отделение полиции, а затем они были переданы законным опекунам.

«Однако подход некоторых родителей поразил полицейских. Они даже не хотели приходить и забирать своих детей», — добавил Нойбауэрова.

Источник: novinky.cz

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