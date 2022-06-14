В Праге автоцистерна для откачки фекалий повредила проезжавшие мимо раритетные авто. Досталось и столетнему Bentley

Полицейские в Праге-Западе расследуют любопытное происшествие с полудня вторника. Во время движения у автоцистерны отошла часть, предназначенная для откачки отходов, в результате чего пострадали трое проезжавших мимо «ветеранов».

В результате был поврежден дорожный знак, а также трое из нескольких проезжавших мимо раритетных авто. Самым старым из них был автомобиль Bentley 1922 года выпуска.

К счастью, никто из людей в аварии не пострадал. Владельцы автомобилей, приехавшие в Чехию из Германии в связи с запланированной гонкой «1000 миль чехословацких», оценили ущерб примерно в 1,5 миллиона крон. Некоторые из них все еще хотят принять участие в гонке, которая стартует в четверг в Праге.



Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день