В Праге автоцистерна для откачки фекалий повредила проезжавшие мимо раритетные авто. Досталось и столетнему Bentley

В результате был поврежден дорожный знак, а также трое из нескольких проезжавших мимо раритетных авто. Самым старым из них был автомобиль Bentley 1922 года выпуска.
К счастью, никто из людей в аварии не пострадал. Владельцы автомобилей, приехавшие в Чехию из Германии в связи с запланированной гонкой «1000 миль чехословацких», оценили ущерб примерно в 1,5 миллиона крон. Некоторые из них все еще хотят принять участие в гонке, которая стартует в четверг в Праге.
Источник: novinky.cz
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