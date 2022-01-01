Информационный портал 420on вошел в топ-800 самых посещаемых сайтов в Чехии

Мы продолжаем быть одним из самых посещаемых русскоязычных сайтов в Чехии — спасибо, что вы с нами!

По данным Similarweb портал 420on выбрался в лидеры среди 800 самых посещаемых сайтов в Чехии, занимая на сегодняшний день 776-е место и поднявшись на 69 пунктов в рейтинге Чешской Республики.

С 2009 года мы предоставляем самую подробную, актуальную и интересную информацию для русскоязычных в Чехии. Благодарим наших постоянных и новых читателей за доверие, поддержку и, что самое приятие, за то, что регулярно нас читаете!

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день