В Чехии девочку-подростка родители не пускали в дом. Еду она просила у соседей

Девушка жила в деревянной постройке напротив дома, где проживала остальная часть семьи. В маленьком помещении без окон она спала на матрасе, накрытом грязным одеялом, а свои вещи хранила в двух шкафчиках.
На допросе она сказала, что подруга отца заставила ее переехать. Говорили, что она очень боялась своей «мачехи», потому что та была агрессивна по отношению к девочке.
«Ей не давали горячей еды, а в школе она даже не обедала. Одежду носила одну и ту же, которую, к тому же, ей приходилось самой стирать руками. Никаких подарков на Рождество она не получала, её не приглашали за стол даже на рождественский ужин», — говорится в сообщении управления социально-правовой защиты детей.
По словам классного руководителя, девочка три года ходила в школу в одной и той же одежде, что было абсолютно неприемлемо. Весь день она проводила у себя — не ездила с родителями в поездки и даже за покупками.
Ей запрещалось заходить в дом и брать еду. Когда отец и его подруга выходили, то дом они запирали, чтобы девочка не могла попасть внутрь.
Иногда мачеха давала ей мелочь, чтобы купить кое-какой еды.
«Она всегда мной недовольна, даже если я очень стараюсь. Для нее я всегда плохая — она злится на меня и кричит. Несколько раз я получала от нее оплеухи», — призналась девушка соцработникам.
Отец заявил, что дочь психически больна. «У нее социофобия, она боится людей. Она все придумала, как и в прошлые разы», — ответил мужчина, которому суд доверил девочку на попечение в 2013 году.
Он также утверждает, что, хотя и указан в свидетельстве о рождении как биологический отец, но это не так. Выселение девочки он объясняет тем, что дочь так решила сама.
Отец больше не хочет заботиться о ней
«Она не слушается, и я не знаю, что с ней делать. Дочь так и не нашла общий язык с моей девушкой, между ними были недопонимания. Мы не можем с ней справиться», — пояснил мужчина.
Он отказался заботиться о дочери дальше. «Ей нужна психологическая помощь и весь уход, который я не могу обеспечить в необходимом объеме», — сказал мужчина социальному работнику.
Староста деревни понятия не имел, что семья таким образом притесняет девочку и причиняет ей вред.
«Дому их будто лет сто, стоит без ремонта. Я думал, что они бедные, но не спрашивал прямо. Моя дочь тоже приносила девочке еду в школу и давала ей немного денег. Иногда я видел ее стоящей у дороги после школы. Она явно не хотела идти домой, была такой грустной... Когда я как-то предложил подвезти ее домой, то она отказалась, сказав, что это запрещено», — продолжил староста.
О вмешательстве социального работника он узнал от общественности. «Я больше ничего об этом не знаю. Но это не совсем нормально», — заключил он.
Сейчас девочка довольна новой приемной семьей и не хочет возвращаться домой.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день