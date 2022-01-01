ВИДЕО: Пражским полицейским пришлось догонять уплывающего нарушителя спокойствия на катамаране

Пражские полицейские выехали на случай в среду около полудня — им поступило уведомление, что мужчина донимает людей на Славянском острове возле Жофина и ведет себя агрессивно. Когда полиция прибыла на место происшествия и выследила нарушителя спокойствия, он прямо на их глазах прыгнул в реку и попытался скрыться.

Полицейские, не мешкая, обратились за помощью к мужчине, находившемуся неподалеку на катамаране, что однако, привело к комической сцене, потому что «пловец» принялся издеваться над стражами порядка.

«Если вы катались на катамаране, то знаете, что он плохо маневрирует, и поэтому "пловец" какое-то время имел преимущество, быстро меняя направление так, что догнать его не получалось. В погоне принял участие еще один доброволец, который находился на месте происшествия на моторной лодке и "взял на борт" других полицейских. Дальше убегать быть некуда, полиция прыгнула за нарушителем в воду и им удалось его усмирить, вытащить на лодку, а затем на берег», — описал вмешательство полиции пресс-секретарь Ян Данек.

После того как иностранец закончил демонстрировать свои плавательные навыки, на берегу него случился эпилептический припадок, поэтому его направили в больницу.

«Когда его выпишут, полиция разберется с его проступком как до приезда полиции, так с попыткой уплыть», — добавил представитель полиции.

Источник: prazska.drbna.cz

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