Люди в Чехии получают наложенным платежом посылки, которые они не заказывали.

Чехи сталкиваются с новым видом мошенничества — они получают посылку с наложенным платежом, которую они не заказывали. Заявленная цена посылки, которую получили люди, обычно составляет от 700 до 2200 крон.

Это выяснило чешское телевидение, связавшись с пострадавшими частными лицами и компаниями. Внутри посылок находились товары, не соответствующие указанной стоимости. Тот, кто заплатил за посылку и забрал ее, пытались вернуть деньги, но безуспешно. Дело уже расследует Чешская торговая инспекция. Эксперты рекомендуют проявлять осторожность и отказываться от посылок неизвестных отправителей.

«Мама приехала забрать посылку с наложенным платежом. Она заплатила тысячу крон, распаковала посылку и обнаружила в ней какой-то USB-фонарик, который не заказывала. Отправитель — The Eagle comanda pe Facebook. Мы выяснили, что это мошенничество», — написала Марсела Невосадова в своем профиле в Facebook. Впоследствии ей стали звонить и другие люди, которые также получили аналогичную посылку.

Посылка, которую получила мать г-жи Невосадовой, прибыла в Чешскую Республику из румынского города Орадя, где ее передал неизвестный отправитель. Есть десятки других случаев, когда люди жалуются на The Eagle comanda pe Facebook. Компания с таким названием не зарегистрирована в Торговом реестре Чехии и никаких данных о ней нельзя найти даже в поисковых системах Интернета.

В интернет-магазин eagles-shop.cz также обратились более пятидесяти пострадавших. Этот магазин заявил, что не имеет никакого отношения к компании, которая отправляет посылки, присутствует только слово Eagle в названии. Однако люди, которые хотят вернуть свои деньги, все еще пишут им.

«К нам приезжали люди не только из Чехии, но и из Словакии и Венгрии, которые хотели вернуть деньги. Однако не имеем ничего общего с компанией, которая отправляет поддельные посылки», — говорит владелец интернет-магазина Мартин Ворличек.

Зузана Петргалова из Мораван-над-Вагом в Словакии также подтверждает, что мошенники действуют не только в Чешской Республике. Она заплатила 27 евро за товар, который не заказывала. Другая женщина указала, что курьер привез ей посылку с наложенным платежом в размере 2200 крон. Однако, благодаря прочитанному предупреждению в соцсети, она отказалась забирать посылку..

«Неделю назад мы получили жалобу на The Eagle comanda pe Facebook и мы ее рассмотрим. Если речь идет о трансграничном субъекте, мы передадим дело в соответствующий надзорный орган», — заявил в ответ на вопрос ЧТ представитель Чешской торговой инспекции Йиржи Фрёлих.

«По нашему мнению, это недобросовестная деловая практика, и потребитель может подать иск против такого предпринимателя для расследования в Чешскую торговую инспекцию», — рекомендует Алена Мачова из Пражской ассоциации защиты прав потребителей.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz