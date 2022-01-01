Летние лагеря для украинских детей в Чехии заполняются быстро

Украинские семьи в Чехии ищут летние развлечения для своих детей. Есть интерес к адаптационным курсам и загородным лагерям, но многие уже заняты. «Для большинства детей подходит даже более длительное пребывание в лагере, во время которого они не будут с семьей», — полагают эксперты.

Виктория Чернецка, приехавшая в Чехию всего несколько месяцев назад из Харькова, последние недели искала летний лагерь для своей дочери Алисы. По ее словам, 11-летняя девочка сейчас переживает «очень тяжелое время», потому что у нее здесь нет друзей и она даже не знает языка. Лагерь может стать для нее возможностью попрактиковаться в чешском языке.

«И даже если бы там не было других детей, говорящих на русском или украинском языках, она была бы в детском коллективе. Так она проводит весь день только со мной. Я, конечно, стараюсь ее развлекать, но ей очень не хватает компании детей», — объяснила она Seznam Zprávy.

Однако в итоге ей не удалось организовать для дочери языковой лагерь, о котором она мечтала. Однако, помимо малого количества мест в детских лагерях, у матери также возникли проблемы с получением медицинских справок, необходимых для регистрации ребенка в лагерь.

«Если родители работают, устроить ребенку лагерь в принципе невозможно. Вам нужно попасть к врачу, и вам нужно время для этого. К тому же не все возьмут вас в один и тот же день», — описала она.

По словам главы Чешского совета детей и молодежи Алеша Седлачека, с такими же проблемами, как и у Виктории, сталкиваются и другие украинские семьи. «Не у всех детей, которые здесь находятся, есть врач, который мог бы выдать медицинскую справку. Это государственное требование, которое не все дети могут выполнить», — сказал он.

По его словам, беженцы не знают, куда обратиться к врачу.

Примерно так же оценивает это Алена Черная, консультант телефона доверия «Люди в беде». «Врачи в Чехии обычно не регистрируют украинских детей, но дети могут посещать педиатра регулярно. Однако большинство педиатров могут выдавать медицинские справки, особенно, если с ним заранее договориться», — пояснила она. Однако необходимо обратить внимание на то, что некоторые справки являются платными.

Из-за таких сложностей, по словам Седлачека, родители часто теряют интерес и не организуют лагерь. Они предпочитают выбирать загородные лагеря или адаптационные группы. По словам Черны, они особенно подходят для детей, которые хотят выучить, например, чешский язык летом.

Эксперты, с которыми связалась Seznam Zpravy, согласны с тем, что летние занятия важны и для украинских детей. «Они должны изменить окружающую среду. У них часто бывает жилье, где ребенок находится в одной комнате с матерью, и это длится уже несколько месяцев, они к этому не привыкли. Де-факто им нужно немного разойтись», — рассказала Черна.

По словам психолога и терапевта Павла Паржижека из Terapie.cz, после нескольких месяцев без друзей летние каникулы и лагеря для детей могут стать «ключевыми». «Для детей очень важна группа сверстников, и поскольку им пришлось бежать, они ее потеряли», — добавил он.

Лагерь именно для украинских детей организует, например, Детский дом молодежи в Праге. Он пройдет во Вржеснике возле Гумполки в Высочине. «Места в основном заняты, есть большой интерес. Другие наши центры заполнили свои мощности еще до нас», — сказала Йитка Фиалова, которая занимается организацией лагерей.

Как одни из немногих, они будут заботиться о детях от пяти до семи лет во время недельного путешествия. «С нами туда поедут и украинские учителя, чтобы мы могли понимать друг друга», — подчеркнула Фиалова.

Брненский центр свободного времени Лужанки летом организует лагеря, посвященные музыке, спорту, художественному образованию или английскому языку. Но они не только для украинских детей.

«Цель — развлечь детей. Все будет в игровой форме для детей в возрасте от 6 до 15 лет. Обучение чешскому языку также будет включено в программу», — пояснила менеджер по коммуникациям Кристина Колибова. Центр также организует загородные лагеря, адаптационные группы или языковые курсы.

Пребывание детей беженцев в чешских лагерях, как правило, бесплатное.

Источник: seznamzpravy.cz