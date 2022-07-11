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В Праге откроется выставка российской военной техники, уничтоженной армией Украины

В Праге откроется выставка российской военной техники, уничтоженной армией Украины

Партнер рубрики:
Kochy
10 июля
19:16
256
В понедельник, 11 июля, в Праге откроется выставка российской военной техники, уничтоженной Вооруженными Силами Украины.

В Праге откроется выставка российской военной техники, уничтоженной армией Украины

На экспозиции будут представлены российский танк Т-90, артиллерийские установки, противотанковые системы и печально известный ракетно-зенитный комплекс «Бук». Посетители также смогут увидеть «некоторые из 3000 ракет и снарядов, выпущенных российскими захватчиками по украинским городам», сообщает посольство Украины в Чехии.

Выставка продлится до 24 июля на Летенской равнине в Праге 7 (остановка трамвая «Спарта», Letenská pláň, https://mapy.cz/s/cumunaruje).

Организатором выставки выступили Министерство обороны Украины, Министерство внутренних дел и Министерство иностранных дел Украины при поддержке Министерства внутренних дел Чехии, Министерства обороны Чехии, Министерства инфраструктуры Украины, Министерства культуры и информационной политики Украины. Соорганизаторами проекта стали Городская часть Прага 7, Городская часть Прага 1, Посольство Украины в Праге и проект «Память народа». Мероприятие пройдет под патронатом мэра Праги Зденека Гржиба и администрации Президента Украины.

Открытие: 11.07.2022 в 18.45

Место расположения: Letenská pláň, https://mapy.cz/s/cumunaruje

Выставка продлится: 11.07. – 24.07.2022

Вход свободный.

Фото: Radio Prague Int., автор Игорь Будыкин



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