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Прага входит в десятку лучших городов мира

Прага входит в десятку лучших городов мира

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Kochy
13 июля
10:42
431
​Столица Чехии в очередной раз вошла в топ-10 лучших городов мира по версии международного журнала Time Out. Прага заняла шестую строчку рейтинга как лучший город на планете и в то же время третий по красоте. Эдинбург находится на первом месте, за ним следуют Чикаго, Медельин, Глазго и Амстердам.
Фото: Inna Bystrakova

Прага входит в десятку лучших городов мира

«Немногие столицы выглядят так хорошо; поэтому неудивительно, что Прага заняла третье место среди самых красивых городов мира в рейтинге этого года», — пишет в своей оценке журнал Time Out. «Но дело не только в красивом лице. Посетители также узнают о повышении качества жизни, о чем свидетельствует количество галерей и музеев, а также высококачественных и доступных ресторанов».

Журнал отмечает хорошую доступность общественного транспорта в Праге. За тишиной и покоем жители Праги могут отправиться в Divoka Šárka, и им даже не нужно покидать город. Для посещения международное издание рекомендует городскую набережную Naplavka, номинированную на архитектурную премию. По мнению журнала, близлежащий Стрелецкий остров также привлекателен красивыми видами.

В прошлом году Прага была признана седьмым лучшим мегаполисом в рейтинге Time Out. Так что в этом году чешская столица улучшила свои позиции.

После Праги десятку лидеров замыкают Марракеш, Берлин, Монреаль и Копенгаген.

Абсолютно лучший город в мире — Эдинбург, который, по мнению журнала, также принадлежит к числу самых красивых городов планеты с точки зрения архитектуры. Чикаго снова стал самым веселым местом в этом году с множеством мероприятий. 

В целом рейтинг состоит из 53 городов.

Десять лучших городов мира по версии журнала Time Out

1. Эдинбург, Великобритания

2. Чикаго, США

3. Медельин, Колумбия

4. Глазго, Великобритания

5. Амстердам, Нидерланды

6. Прага, Чехия

7. Марракеш, Марокко

8. Берлин, Германия

9. Монреаль, Канада

10. Копенгаген, Дания

 

Источник: novinky.cz

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