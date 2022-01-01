Типичный портрет беженца в Чехии: молодая образованная женщина с одним ребенком

​После начала вторжения России в Украину в Чехию бежали в основном молодые мамы с детьми, большинство из них нашли жилье в местных семьях. Сейчас им, согласно исследованию Министерства труда и социальных дел, в основном, нужна помощь с изучением чешского языка.

С начала российского вторжения Россию в Украину бежало около 6,5 миллионов человек. По данным Министерства труда и социальных дел, Чешская Республика предоставила временную защиту более чем 390 000 беженцев. Однако точное количество беженцев в Чехии неизвестно — некоторые уже вернулись домой или уехали в другую страну. На начало июля в Чехии было более 245 000 активных украинских сим-карт.

Только в Польше (почти 1 200 000 украинских беженцев) и Германии (670 000) больше людей, получивших временную защиту. Однако с точки зрения численности населения Чехия является страной с наибольшим количеством беженцев на 100 000 жителей.

«Из-за российской агрессии в Украине мы наблюдаем самую большую волну миграции со времен окончания Второй мировой войны. Чехия за короткое время приняла огромное количество беженцев. В ЕС мы являемся третьей страной, куда чаще всего приезжают украинцы», — комментирует текущую ситуацию министр труда и социальных дел Мариан Юречка.

Согласно полученным данным, самую большую группу прибывших составляют женщины трудоспособного возраста (44%) и дети (35%). Только 4% беженцев — пожилые люди старше 65 лет, остальные 17% — мужчины.

Украинцы, приехавшие в Чехию, это в основном молодые люди. Три четверти взрослых моложе 45 лет, и почти каждый третий взрослый — младше 30 лет. Чаще всего это матери с одним ребенком. 28% — семьи без детей.

«Среди беженцев студентов в два раза больше, чем среди населения Чехии. Однако следует добавить, что в Украине очень высока доля студентов вузов, что связано, в том числе, с другой системой образования», — констатируют авторы исследования. По их мнению, беженцы с высшим образованием также привносят в Чешскую Республику значительный потенциал развития.

Остальные 14% опрошенных имели высшее профессиональное образование, 18% закончили обучение с дипломом средней школы и 21% — со свидетельством об окончании училища. Остальные респонденты не имели образования или имели начальное образование.

В чешских семьях проживает 44% опрошенных, четверть новоприбывших проживают в съемном жилье. 15% беженцев останавливаются в общежитиях, менее 10% — в гостиницах и пансионатах.

Домохозяйства, предоставляющие беженцам так называемое солидарное жилье, на 70% состоят из чехов, остальные — из ранее проживавших там украинцев. «Почти половине домохозяйств беженцев предоставляется бесплатное жилье. Этот факт в совокупности с чувством безопасности и другими факторами может повлиять на то, что подавляющее большинство беженцев довольны своим жильем и не намерены его менять», — говорится в исследовании.

Самый большой барьер – незнание чешского языка

Более половины людей трудоспособного возраста уже имеют работу, большинство нашли работу на крупных предприятиях. Но четверо из пяти рабочих занимают должности с низкой квалификацией.

Подавляющее большинство сотрудников работают в шести секторах: административная и вспомогательная деятельность, производство, транспорт и хранение, строительство, оптовая или розничная торговля и услуги.

Однако только 16% респондентов нашли работу в своей сфере. Причиной также является языковой барьер, который не позволяет иностранцам работать по профессии.

Таким образом, почти половина респондентов заявили, что в настоящее время им больше всего нужна помощь с обучением чешскому языку. «Языковые навыки беженцев в чешском и английском языках в целом низкие, однако почти треть беженцев частично владеет чешским языком. Именно из-за языкового барьера нет возможности использовать их профессиональный потенциал», — отметили в министерстве. Поэтому помощь в изучении чешского языка чаще всего запрашивают экономически активные люди, реже всего – безработные, старшеклассники и матери, находящиеся в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком.

Украинцам, за исключением чехов, чаще всего требуется помощь при оформлении заявления на получение гуманитарной помощи или записи ребенка в детский сад. 13% опрошенных сказали, что им не нужна помощь.

Три четверти беженцев также сталкиваются с финансовыми проблемами. Финансовые условия проживания украинцев в общежитиях самые тяжелые.

Желание помочь пропадает

Несмотря на первоначальный энтузиазм и большое количество солидарных хозяйств, готовность чехов помогать украинским беженцам постепенно снижается. Согласно июньскому опросу агентства STEM, в середине июня помощь одобряли 53% людей, но в начале апреля их было на 11 процентных пунктов больше. По данным STEM, снижение связано с опасениями людей по поводу дальнейшего развития экономической ситуации. Увеличилось и число тех, кто принципиально отказывается от помощи беженцам.

В марте каждый четвертый чех рассматривал возможность принятия беженца в свою семью, в настоящее время каждый второй респондент исключает этот вариант. Прием украинских беженцев в область или непосредственно в муниципалитет постоянного проживания по-прежнему поддерживается подавляющим большинством, однако по сравнению с мартовскими результатами это на треть меньше.

«На эти результаты могла повлиять не только уже упомянутая экономическая ситуация и не очень благоприятные экономические перспективы, но и то, что в период между проведенными исследованиями происходили, например, процедуры приема в школы и детские сады, и люди боялись, что их место займут украинские дети», — объясняет директор STEM/MARK Ян Тучек.

По данным STEM, значимость войны в Украине в общественной дискуссии снижается, в то время как актуальность проблем, связанных с миграцией и давно нерешенных проблем в Чехии, возрастает.

Источник: seznamzpravy.cz

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